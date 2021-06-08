Эксперты рассказали, какое IT-образование будет востребовано в будущем

Информационные технологии - на пике спроса. Для этого направления сегодня государство выделяет дополнительные бюджетные места в вузах, а работодатели готовы платить сотни тысяч рублей профессионалам в этой сфере.

Получить IT-специальность сегодня не сложно: множество программ и курсов предлагают как ведущие вузы страны, так и частные онлайн-школы. Но что выбрать, чтобы быть конкурентоспособным в будущем? Прежде всего, соответствовать запросам рынка. Какие они? Рассказали топы ведущих компаний страны.

Кто в цене?

Сейчас крупные компании ищут, в первую очередь, архитекторов IT-систем, аналитиков и исследователей данных (Data Analyst и Data Scientist), инженеров-разработчиков (Developer), технических директоров (CTO), руководителей команд разработки (Team lead) и проектов (Project manager), инженеров больших данных (Data Engineer). Что объединяет все эти профессии? Фундаментальное образование, в основе которого - математика, теория алгоритмов, физика, информатика. Этому на краткосрочных курсах не научат.

Код доступа

- Можно довольно быстро научить писать код, но если мы говорим о развитии конкурентоспособной отрасли IT и о разработке серьезных решений в области системного программирования, то тут без высокого уровня математических знаний добиться успеха невозможно, - уверен директор Института системного программирования РАН, академик Арутюн Аветисян. - Например, серьезно заниматься анализом программ и компиляторными технологиями можно только при наличии знаний в области теории графов.

По словам заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика, фундаментальное математическое образование дает необходимую эрудицию и широту взглядов для решения прикладных задач машинного обучения.

- Только наличие фундаментальных знаний позволяет решать нестандартные и качественно новые задачи. Без глубокого понимания внутренних механизмов работы, Data Scientist, например, будет совершать непростительные ошибки, ведущие к финансовым либо репутационным потерям. Именно поэтому при приеме на работу мы всегда первостепенное внимание уделяем вопросам в области теории вероятностей и статистики, теории случайных процессов и алгоритмов, - отмечает эксперт.

С ним согласен и основатель компании "1С" Борис Нуралиев.

- Хорошее знание математики очень важно для серьезной работы в информационных технологиях и для потенциального профессионального и карьерного роста, - говорит он.

Программист на все руки

Почему же уметь только кодить уже недостаточно, для того чтобы зарабатывать хорошие деньги? Дело в том, что сейчас написанию кода и отдельным языкам программирования можно научиться и в техникуме, и даже в школе. Например, во многих школах Китая уже сегодня изучение языков программирования приравнено к изучению английского. А по данным министерства промышленности и информатизации КНР за 2019 год, там работают 6 миллионов разработчиков программного обеспечения.

Мнение некоторых экспертов: такое "чистое" программирование - навык, который в будущем уже не будет высоко цениться, так как будет широко распространен.

Модели программирования, биоинформатики, машинного обучения будут все чаще применяться к другим предметным областям. А значит, надо понимать, как эти модели строятся, как проверяются, из каких алгоритмов состоят. Во всем мире такой подход представлен лишь в нескольких ведущих университетах, среди которых - и наш Московский Физтех.

В Физтех-школе прикладной математики и информатики (ФПМИ) готовят специалистов, которые не просто используют существующие библиотеки по анализу данных или теоремы, а сами создают эти инструменты, разрабатывая собственные решения и методы. Это и есть результат фундаментальной подготовки.

Компаниям нужны междисциплинарные специалисты, способные применять модели из одной области, например алгоритмы искусственного интеллекта в экономике, биологии, физике, медицине. Такой подход повышает эффективность бизнеса в несколько раз, уверены эксперты.

Цена практики

- Уже в ближайшей перспективе в прикладном плане будет крайне востребовано образование в области искусственного интеллекта, а также в области всего, что касается взаимодействия машины и человека, - отмечает вице-президент по развитию Platform V банка "Сбер" Андрей Войнов. - При этом фундаментальное математическое и естественнонаучное образование было и будет необходимым базисом, позволяющим решать задачи любой сложности и осваивать любые актуальные технологии, в том числе в IT. Но очень важно, чтобы образование давало, помимо теоретического фундамента, еще и практические навыки, чтобы студенты могли участвовать в реальных исследовательских и инженерных проектах.

Кстати, выпускники вузов, где придерживаются таких принципов подготовки, практически сразу после диплома устраиваются на хорошие позиции с высокой зарплатой. Например, средний доход выпускников МФТИ в течение первых 5 лет после выпуска - 180 000 рублей в месяц.