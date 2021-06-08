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Рубрика: В мире

Пошли по криптоследам

ФБР вернуло часть выкупа, который Colonial Pipeline заплатила хакерам
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Американские правоохранители заявили, что якобы вернули 2,3 миллиона долларов (63,7 биткоина) из выкупа, которые крупнейшая трубопроводная компания Colonial Pipeline в мае заплатила атаковавшим ее хакерам. Напомним, всего злоумышленникам выплатили 75 биткоинов (4,4 миллиона долларов).

Как объяснили в минюсте США, ФБР зафиксировало многочисленные переводы криптовалюты на один виртуальный кошелек, которым, очевидно, пользовались преступники, и взломало его "частным ключом". Откуда у специалистов бюро был доступ к такому ключу, неизвестно. Его могли обнаружить на серверах хакеров, над которыми ФБР, вероятно, установило контроль, цитирует издание Financial Times Дейва Джеванса, исполнительного директора группы блокчейн-аналитики CipherTrace. По словам Элвиса Чана, сотрудника ФБР, нередко на руку бюро играет то, что многие киберпреступники используют для незаконных операций именно инфраструктуру США, передает CNBC.

Фото: AP Photo/Ted Shaffrey
Касперская заподозрила ЦРУ в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline

Напомним, американские правоохранители полагают, что за взломом системы Colonial Pipeline якобы стоит организация DarkSide, которая обычно разрабатывает инструменты для виртуального взлома и вымогательства, продает их другим злоумышленникам и имеет процент с их преступных операций. Как заявил Том Робинсон, один из основателей аналитической фирмы Elliptic, скорее всего перехваченная американскими властями часть выкупа - это доля партнеров DarkSide. Кто именно выступает этими партнерами, пока не ясно. Но известно, как хакеры могли взломать систему: агентство Bloomberg писало со ссылкой на Чарльза Кармакала, старшего вице-президента компании по кибербезопасности Mandiant, что злоумышленники использовали пароль от одной из частных учетных записей, через которые сотрудники фирмы подключались к корпоративной сети удаленно.

Многие киберпреступники используют для незаконных операций именно инфраструктуру США 

Как отмечает телеканал CNN, возвращение выкупа, хоть и частичное, стало первой победой на этом направлении группы по борьбе с вымогательством в цифровом пространстве, которую недавно создал минюст США. Но такой исход является скорее исключением из правил, чем тенденцией, так как зачастую при хакерских атаках с вымогательством почти невозможно поймать виртуальный след злоумышленников. Однако в случае с Colonial Pipeline это удалось: руководство компании быстро уведомило о случившемся ФБР и следовало инструкциям

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