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Текст:   Владимир Кузьмин  ,  Марина Трубилина 
19:53 08.06.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)

Аварийный выход

Фонд дольщиков займется квартирами для очередников

Часть квартир в домах "обманутых дольщиков" отдадут очередникам на жилье. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Кабмин расширил полномочия Фонда защиты прав дольщиков - ему разрешено участвовать в решении проблем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Речь идет о жителях аварийных домов, детях-сиротах, многодетных семьях, инвалидах.

Фото: Сергей Савостьянов
Создается банк бесплатных проектов индивидуальных домов

Если проблемный дом достраивать было нецелесообразно и дольщикам выплачены компенсации, земельный участок под ним после расчетов с гражданами передается Фонду защиты прав дольщиков. Фонд по решению арбитражного суда может строить на таких участках дома и в дальнейшем реализовывать квартиры, уточнила пресс-служба фонда. Часть этих квартир и предполагается передавать очередникам.

Такой порядок ускорит обеспечение жильем очередников, рассчитывают в правительстве.

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