Фонд дольщиков займется квартирами для очередников

Часть квартир в домах "обманутых дольщиков" отдадут очередникам на жилье. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кабмин расширил полномочия Фонда защиты прав дольщиков - ему разрешено участвовать в решении проблем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Речь идет о жителях аварийных домов, детях-сиротах, многодетных семьях, инвалидах.

Если проблемный дом достраивать было нецелесообразно и дольщикам выплачены компенсации, земельный участок под ним после расчетов с гражданами передается Фонду защиты прав дольщиков. Фонд по решению арбитражного суда может строить на таких участках дома и в дальнейшем реализовывать квартиры, уточнила пресс-служба фонда. Часть этих квартир и предполагается передавать очередникам.

Такой порядок ускорит обеспечение жильем очередников, рассчитывают в правительстве.