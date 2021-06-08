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08.06.2021 14:22
Рубрика: Власть

Генпрокуратура сможет представлять РФ в международных судах

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении президентские законопроекты о праве Генпрокуратуры представлять Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах. Это позволит ведомству принимать необходимые меры по защите суверенитета страны, заявили депутаты.
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

"Передача Генпрокуратуре функций по представительству и защите нашей страны и наших граждан в международных судах позволит обеспечить необходимый уровень и эффективность такого представительства", - заявил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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По его словам, органы Генпрокуратуры играют важную роль в международном сотрудничестве - особенно в сфере уголовного судопроизводства. Они выступают в качестве главного компетентного органа государства. Еще один аргумент: Генпрокуратура находится на прямой связи с аналогичными структурами других государств.

Об уровне взаимодействия ведомства с иностранными компетентными органами, по словам Пискарева, свидетельствуют действующие сегодня 90 соглашений и иных договоренностей о сотрудничестве, заключенные зарубежными партнерами из 72 государств.

А недавно Госдума приняла закон, по которому Генпрокуратура была наделена дополнительными полномочиями в сфере уголовного преследования за коррупционные правонарушения.

Пакет законопроектов расширяет полномочия надзорного органа в части представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных судах, иностранных и международных третейских судах, а также в ЕСПЧ.

Так, Генпрокуратура сможет подавать в Страсбургский суд от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод. Ведомство будет вправе выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран.

Кроме того, в случае принятия законопроекта Генпрокуратура сможет направлять в Конституционный суд запросы о возможности исполнения решений международных судов и органов в соответствии с положениями Конституции России.

Депутат ГД от фракции Единая Россия Алексей Кобилев напомнил, что изменения были внесены в ГД президентом по предложению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. По оценке парламентария, изменения позволят повысить эффективность представления интересов государства и организаций в международных и зарубежных судебных процессах, а также обеспечить достойную защиту прав граждан РФ, преследуемых в иностранных государствах.

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"Поясняю: у генеральной прокуратуры появляется возможность использовать весь свой арсенал полномочий и предусмотренных законодательством средств воздействия для отстаивания в ЕСПЧ интересов Российской Федерации и ее граждан, - прокомментировал Кобилев. - И что самое важное - за Генпрокуратурой РФ закрепляется право обжаловать решения межгосударственных органов в Конституционном суде России".

Введение этой нормы, считает он, позволит реализовать 79 статью Конституции России, в которой говорится, что решения межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем нашей Конституции, не подлежит исполнению. Что позволит Генпрокуратуре принимать необходимые меры по защите суверенитета страны.

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