Генсек НАТО: Диалог с Россией не является признаком слабости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден провели в понедельник встречу в Вашингтоне. Во время переговоров речь шла в том числе и о России, рассказал генсек журналистам, отметив, что подход должен быть двойственным - "оборона и диалог".

Диалог с Россией не является признаком слабости, убежден Столтенберг. "Мы сильны, мы едины, нам нужно разговаривать с Россией, чтобы стремиться к лучшим отношениям", - цитирует ТАСС генсека. Он считает, что необходимо наладить сложные отношения с Москвой. "Контроль над вооружениями, прозрачность, снижение рисков - все эти вопросы важны", - подчеркнул глава НАТО.

Столтенберг рассказал, что обсудил с Байденом проблематику контроля над вооружениями, а также приветствовал продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. При этом генсек не уточнил, состоится ли заседание Совета Россия - НАТО в преддверии предстоящего саммита альянса в Брюсселе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. "Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла", - отметила Захарова. По ее словам, Столтенбергу об этом прекрасно известно.