Глава Росгеологии объяснил неисполнение контрактов на 2,4 млрд рублей

В 2020 году Росгеология снизила объем невыполненных контрактов с 5 до 2,4 миллиарда рублей, а в этом году планирует свести неприятную статистику к минимуму. Об этом на ПМЭФ "Российской газете" рассказал глава "Росгео" Сергей Горьков.

По его словам, сумма сложилась по результатам многих лет, а не одного года. Не была отлажена цепь между заключением контракта и выполнением работ по нему. Неисполненных в срок обязательств по госконтрактам накопилось на пять миллиардов рублей. В основном это было связано с их поздним заключением. В 2020 году удалось переломить негативную тенденцию и улучшить ситуацию.

Ранее Счетная палата по результатам проверки сообщила о невыполнении Росгеологией к началу 2021 года 45 контрактов на сумму 4,1 миллиарда рублей. Несоответствие данных Счетной палаты и "Росгео" Горьков объяснил разными способами подсчета невыполненных контрактов.

"Счетная палата считает контракт выполненным, когда он оплачен, а мы, когда работы выполнены. Между выполнением работ и оплатой всегда бывает временной зазор", - сказал Горьков.

Полный текст интервью с главой Росгеологии Сергеем Горьковым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".