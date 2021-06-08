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08.06.2021 14:11
Рубрика: Власть

В России ужесточат правила покупки оружия

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект об усилении государственного контроля за оборотом оружия, в том числе ограничения доступа к нему лиц с медицинскими противопоказаниями.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый порядок медосвидетельствования не позволит зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой. "Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия, - констатировал спикер. - Новый порядок не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его".

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Кроме того, проверку смогут проводить только государственные и муниципальные медорганизации. Она должна будет включать психиатрическое освидетельствование и анализы на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. Медицинские заключения будут размещаться в электронном реестре здравоохранения, к которому получит доступ Росгвардия.

Законопроект был доработан ко второму чтению: он станет серьезным подспорьем в деле наведения порядка в сфере оборота оружия, заявил председатель Комитета по информационной политике Александр Хинштейн. "В частности, мы уточнили вопросы предоставления в Росгвардию информации, исключив оттуда возможность получения информации, составляющей медицинскую тайну, - заявил он. - Теперь ведомство будет лишь ставиться перед фактом - допущен тот или иной гражданин до получения оружия или нет".

Кроме того, поправками к основному чтению предлагается распространить требования на лица, имеющие оружие для коллекционирования или экспонирования.

"Вводится прямая обязанность лица, в случае если у него обнаружены противопоказания к владению оружием, незамедлительно сдать это оружие, - добавил депутат. - А срок для повторного и внеочередного переосвидетельствования расширяется с месяца, ранее нами предлагаемого, до двух месяцев".

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