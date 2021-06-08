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08.06.2021 11:56
Рубрика: Власть

Госдума обратилась к ЕС по поводу исключения русских из коренных народов Украины

Текст: Татьяна Замахина
Госдума призвала Европу осудить идею украинских властей разделить население страны на коренное и некоренное. На пленарном заседании было принято заявление на эту тему. Политики, комментируя решение Киева, заявили о конце украинской государственности.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Проект подготовил комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. "Власти Украины идут по пути нацистского третьего рейха или в современности - по пути Латвии и Эстонии, закрепивших в законах позорный титул "не граждане" для своего русского населения", - подчеркнул первый зампред Константин Затулин.

Фото: facebook/Андрей Павелко
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Госдума, согласно документу, призывает выступить по этому поводу европейские организации. В частности, депутаты адресуют призыв парламентским ассамблеям ОДКБ и ОБСЕ, ПАСЕ, парламентам государств-членов Евросоюза.

Законопроект, о котором идет речь, ранее внес в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский. Его предложение российские парламентарии рассматривают как "оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины". Депутаты предупреждают, что это может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства.

"Мы считаем, что это решение, граничащее с самыми худшими формами национализма, - заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. - Оно оскорбительно и унизительно для многих граждан Украины, в том числе русскоязычных граждан Украины". В других фракциях тоже поддержали заявление.

Зеленский этими нововведениями за скобки выводит огромное количество граждан страны, отметил, в частности, лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Прежде всего, русских, а это примерно 17% граждан Украины, указал политик. Туда же, по его словам, попадают белорусы, молдаване, греки, евреи, венгры, русины, болгары. И в конечном итоге это приведет к ликвидации Украины как государства, считает Миронов.

"Это не просто закон, - в том же духе прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. - На мой личный взгляд, это откровенная провокация, провокация к братоубийственной войне, которая будет абсолютно губительна для государственности Украины".

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"Нам важно, чтобы права граждан Украины, независимо от национальности, были защищены. Нам важно, чтобы государство, находящееся рядом с нашей страной, процветало. Чтобы там была спокойная жизнь, - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. - И мы еще раз с вами подчеркиваем, что отделяем граждан от той власти, которая сегодня на Украине допускает геноцид своего народа. Это тоже должно быть четко высказано, у всех должно быть понимание: мы боремся за права граждан Украины, которые остались один на один. Один на один, потому что они не интересны ни Америке, ни Совету Европы. Важна их территория, их природные ресурсы, их рассматривают как дешевую рабочую силу. Мы же рассматриваем граждан Украины как братский народ. И мы считаем, что права всех должны защищаться независимо от национальности".

Он обратился к коллегам из ПАСЕ и ОБСЕ, по его словам, "надо назначать мониторинговые группы и давать жесткую оценку происходящему". "Не могут европейские страны поддерживать режим, который позволяет процветать национализму, фашизму. Нельзя поддерживать ту власть, которая закрывает оппозиционные СМИ, партии. Это должен понимать и Байден, к которому пытается достучаться Зеленский", - сказал Володин.

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