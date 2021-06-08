Госдума одобрила поправки о развитии регионов

Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят снизить долговую нагрузку на регионы. Документ, направленный на реализацию Послания президента Федеральному собранию, прошел второе чтение.

Такой закон позволит снизить долговую нагрузку на регионы и создать дополнительные условия для их развития, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что глава государства на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул - не должно быть неперспективных регионов. "Данный законопроект направлен на развитие потенциала субъектов Российской Федерации", - заявил спикер.

Поправки установят более ранний срок внесения проекта федерального бюджета в Госдуму - до 15 сентября. "Это ускорит доведение средств до регионов, - объяснил Володин. - Субъекты РФ смогут заранее планировать свои бюджетные расходы, заключать все необходимые контракты еще до 1 января и уже с начала года начинать финансирование".

Кроме того, будет возможность заместить дорогие коммерческие кредиты дешевыми бюджетными. "Ранее предоставленные бюджетные кредиты будут реструктуризированы. А у регионов появится новый инструмент развития - инфраструктурные бюджетные кредиты. За 2,5 года объем инвестиций составит не менее 500 млрд рублей", - добавил Володин.