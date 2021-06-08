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08.06.2021 17:13
Рубрика: Власть

Госдума одобрила проект о соблюдении тишины в ночное время

Текст: Татьяна Замахина
Владельцев квартир, их гостей и съемщиков жилья обяжут соблюдать тишину в ночное время. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

Жилищный кодекс, согласно поправкам, дополнят статьей об обязательствах по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах.

Фото: iStock
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"Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения", - говорится в документе.

Пока наказание не уточняется. Как поясняла автор инициативы, член комитета ГД по труду и соцполитике Ольга Павлова, в случае одобрения законопроекта изменения впоследствии будут вносить в Кодекс об административных правонарушениях.

"Находясь в своей квартире, человек не может отдохнуть, поскольку его третируют шумные соседи, а механизм защиты от такого рода действий в нашей стране, по сути, отсутствует, - заявила депутат на пленарном заседании. - Уровень шума, наличие отравляющего запаха, прочие нарушения требуют вызова специалистов, но это дорого и долго. А главное - вызов специалистов в ночное время невозможен, когда нужно зафиксировать это нарушение".

В ряде регионов, констатировала Павлова, существуют часы тишины, однако это не решает проблему. "Отсутствует соглашение с правоохранительными органами, поэтому полиция на жалобы о шумных соседях просто не выезжает", - заявила она.

Документ, кроме жилых, касается и нежилых помещений в многоквартирном доме. При этом временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины, будет устанавливаться законом региона.

Законопроектом предусмотрен ряд исключений. Среди них - плач ребенка, звуки воды в инженерных трубах, звук шагов при обычной ходьбе и тому подобное. Нарушением, кроме того, не будет считаться шум от спасательных, аварийно-восстановительных и иных неотложных работ.

Шуметь не в ночное время можно, но в случае необходимости выполнения работ, которые могут привести к нарушению режима тишины, необходимо будет уведомить об этом соседей, разместив объявления в общедоступных местах.

Профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал ко второму чтению доработать проект, исключив оценочные и некорректные формулировки, толкование которых может быть различным в зависимости от обстоятельств.

К основному чтению также планируется прописать механизм фиксации нарушений режима тишины. Для этого будет определен ответственный орган власти, который смог бы устанавливать такие факты.

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