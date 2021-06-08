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08.06.2021 15:22
Рубрика: Власть

Госдума одобрила внесение прививки от коронавируса в нацкалендарь

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. В Минздраве подчеркнули, что это не означает их обязательность для граждан. Однако депутаты намерены четко прописать этот принцип в проекте ко второму чтению.

Национальный календарь включает в себя вакцины против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа. Новая коронавирусная инфекция пополнит этот список вследствие принятия такого закона.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
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Депутаты попросили докладчика от кабмина пояснить, как это будет работать для простого гражданина. Нововведение покажет населению необходимость вакцинации, но заставлять никого не будут, подчеркнул замминистра здравоохранения Олег Гриднев. "Это шаг, чтобы показать населению, что вакцинация необходима, но только на добровольной основе", - добавил он.

Есть и финансовая сторона вопроса: дело в том, что сейчас вакцины закупаются за счет средств резервного фонда правительства России. И для того, чтобы полностью охватить население прививками, необходимо урегулирование этого вопроса на уровне федерального закона. Для уверенного контроля за эпидемическим процессом Минздрав считает необходимым обеспечить охват вакцинацией не менее 60% взрослых россиян.

Ко второму чтению в документе депутаты собираются прописать принцип добровольности. "Нам надо с вами обеспечить бесплатность прививки от коронавируса, ее доступность, раз, - заявил в ходе обсуждения этого вопроса председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Второе, нам надо защитить одновременно с этим право граждан на добровольность".

По его словам, к депутатам обращаются граждане, которые опасаются, что данная прививка может быть обязательной, как некоторые прививки из нацкалендаря. Дело в том, что есть риск увольнений сотрудников: по нынешним законам, отсутствие профилактических прививок влечет отказ о приеме граждан на работу либо отстранение от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Фото: Синицын Михаил/РГ
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Спикер напомнил, что о добровольности вакцинации от коронавируса говорил президент. "Если только мы сейчас говорим "нет, это добровольно", а норма предполагает, что кого-то уволят или начнут принуждать, это недопустимо", - обосновал Володин необходимость уточнений в законопроекте.

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