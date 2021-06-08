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08.06.2021 20:20
Рубрика: В мире

Когда истекут 72 часа...

Японские власти задержали штурмана российского судна "Амур" Павла Добрянского
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
В Японии начинается расследование обстоятельств трагедии, случившейся в 6 утра 26 мая в Охотском море в 23 километрах от японского порта Момбецу на Хоккайдо. В тот день российский краболов "Амур" водоизмещением 662 тонны, направлявшийся с Сахалина в Японию с грузом краба-стригуна и шедший в густом тумане (видимость составляла менее 500 метров), столкнулся с японским рыболовным судном "Хокко-мару 8" водоизмещением 9,7 тонны, которое занималось ловлей краба.
Офицеры береговой охраны Японии осматривают после столкновения российское судно "Амур". Фото: АР Офицеры береговой охраны Японии осматривают после столкновения российское судно "Амур". Фото: АР
Офицеры береговой охраны Японии осматривают после столкновения российское судно "Амур". Фото: АР

В результате столкновения японское судно перевернулось и пять членов экипажа оказались в воде. Капитан "Амура" немедленно остановил судно, поднял японских рыбаков на борт и оказал им первую помощь, а также поставил в известность о случившемся японские власти. Подошедший к "Амуру" катер береговой охраны Японии доставил пострадавших в больницу. Однако трое из пяти японских рыбаков скончались из-за полученных при столкновении травм и переохлаждения.

Капитана японской шхуны, столкнувшейся с "Амуром", обвинили в халатности

Краболов "Амур" был задержан в порту Момбецу до выяснения обстоятельств произошедшего. Судно в настоящий момент, находится, согласно данным сервиса позиционирования судов Marine Traffic, у причала в портовом квартале Синкоте. На него наложен арест в качестве залога. Судно было арестовано после ходатайства капитана "Хокко-мару 8", который добивается возмещения ущерба за свое потопленное судно. Более суток назад японские власти задержали штурмана "Амура", 38-летнего Павла Добрянского, который в момент столкновения находился на вахте. Его поместили в следственный изолятор полиции Момбецу. Обвинения ему должны быть предъявлены, согласно японскому законодательству, в течение 72 часов после задержания. На первоначальное расследование выделяется в общей сложности 20 суток, за это время прокуратура района Асахикава должна решить, есть ли основания задерживать подозреваемого дальше.

Как сказано на странице Генконсульства РФ в Саппоро в Facebook, "посольство России в Японии и Генконсульство России в Саппоро держат ситуацию на контроле, оказывают необходимое консульское содействие российскому гражданину, включая обеспечение нормальных условий содержания. У нашего соотечественника есть адвокат, нанятый компанией-судовладельцем. Исходим из того, что расследование по данному вопросу будет беспристрастным и не политизированным". Также японская сторона начала следствие в отношении капитана "Хокко-мару 8", 63-летнего Теруёси Ёсиока, сообщает издание Hokkaido shinbun.

Ему было направлено письмо, где говорится, что его подозревают в халатности, повлекшей смерть трех человек, и несоблюдении правил судоходства в условиях плохой видимости. Пока, согласно информации о ходе расследования в японских СМИ, виновные в столкновении не установлены.

Помощнику капитана "Амура" грозит пять лет японской тюрьмы

Однако следствие обращает внимание на то, что "Хокко-мару 8" стоял на месте, занимаясь промыслом краба, и имел ограниченную возможность для маневра. По словам Котаро Фудзита, главы рыболовецкого кооператива Момбецу, "на море бывают ситуации, когда сложно избежать столкновения, хотя надо прикладывать к этому, конечно, все усилия".

При этом Генконсул РФ в Японии Сергей Марин 2 июня заявил РИА Новости, что "весомых доказательств вины наших моряков с судна "Амур" нет. По нашим данным, сейчас есть попытки оказания давления на капитана и третьего помощника с целью вынудить их признать некую несуществующую вину".

Российский штурман помещен в следственный изолятор полиции Момбецу 

Через два дня после трагедии у берегов Хоккайдо российские пограничники задержали японскую рыболовную шхуну "Эйхо-мару 172", которая вела промысел в исключительной экономической зоне РФ, а при появлении пограничников стала пытаться уйти от погони. При досмотре в трюме шхуны нашли живого и разделанного краба. "Эйхо-мару 172" была задержана и отведена в сахалинский порт Корсаков.

В мире Восточная Азия Япония

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