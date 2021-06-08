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08.06.2021 20:18
Рубрика: Власть

Социальная защита граждан

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
8 июня в России отмечался День социального работника. Поздравляю с профессиональным праздником всех людей, которые ежедневно оказывают действенную помощь нуждающимся.

Напомню, что в последние годы нами был принят целый ряд важных решений, направленных на улучшение социальной защиты граждан нашей страны.

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В первую очередь были внесены соответствующие поправки в Конституцию: были гарантированы адресная социальная поддержка людей, регулярная индексация пенсий и социальных выплат.

"Единая Россия" также активно содействовала развитию программы государственной помощи на основании социального контракта и способствовала увеличению охвата данной программой нуждающихся семей. Благодаря этой программе малообеспеченные граждане получают возможность преодолеть трудную жизненную ситуацию, найти работу, повысить квалификацию, открыть собственное дело, вести личное подсобное хозяйство. В результате в 2020 году в 21 пилотном регионе, получившем федеральное финансирование, было заключено более 104 тысяч социальных контрактов, а с 2021 года денежные средства на развитие программы соцконтракта получили все субъекты Федерации. В текущем году из федерального бюджета на это выделено более 26 млрд рублей. В ближайшие три года, используя механизм социального контракта, увеличить свои доходы смогут почти 400 тысяч семей.

Добавлю, что в 2020 году нами был реализован большой комплекс мер, направленных на поддержку материального положения семей с детьми. "Единая Россия" поддержала и обеспечила принятие решений по предоставлению ежемесячных выплат малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет, единовременных выплат на детей в размере 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей, выплат на детей до 3 лет по 5 тысяч рублей в месяц, дополнительных выплат безработным, имеющим ребенка. В результате помощь получили около 28 млн детей на общую сумму более 655 млрд рублей. При этом процедуры получения помощи были максимально упрощены.

В 2021 году во исполнение Послания президента с июля ежемесячные выплаты будут получать малообеспеченные неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет, в августе единовременно будут осуществлены выплаты семьям с детьми школьного возраста. Также с июля ежемесячные выплаты смогут оформить беременные женщины, находящиеся в трудной финансовой ситуации.

В дальнейшем мы планируем продолжить формирование эффективной системы предоставления адресной помощи на основе выявления нуждающихся граждан. Особое внимание, с нашей точки зрения, следует уделять приемным, опекунским семьям, семьям с инвалидами и детьми-инвалидами. Кроме того, мы считаем необходимым продолжать оказание социальной поддержки беременным женщинам и неполным семьям.

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Помимо этого, мы намерены упростить процедуры получения социальной помощи и повысить ее направленность на наиболее нуждающихся за счет развития цифровой платформы "Социальное казначейство". Социальные выплаты необходимо назначать без сбора лишних справок, без беготни по инстанциям, в режиме "одного окна", по факту возникновения той или иной жизненной ситуации.

Наконец, мы планируем повысить охват малообеспеченных и социально уязвимых групп населения такими формами поддержки, как льготные лекарства, услуги оздоровления и реабилитации, и предоставить всем нуждающимся пожилым гражданам и инвалидам на дому и в интернатах систему долговременного ухода, развивать программу поощрения родственников, заботящихся о них.

Все эти предложения поступили в программу "Единой России", с которой наша партия пойдет на выборы в Государственную Думу.

Власть Позиция Колонка Андрея Исаева

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