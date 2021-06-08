Как подчеркнули в ведомстве, это произошло на три недели раньше той даты, когда использование данного документа станет необходимо для путешествий по всему ЕС.

Отмечается, что запросить сертификат может любой подданный Испании, проживающий на территории страны. Документ является бесплатным и может быть получен как в электронном формате, так и на бумаге. В обоих случаях генерируется QR-код. С его помощью испанцы смогут подтвердить, что не заражены коронавирусом: либо привились от него, либо уже переболели, либо их ПЦР-тест дал отрицательный результат.

Конечно, путешествовать в пределах ЕС можно и без этого сертификата, но его наличие значительно облегчит пересечение границ. В обратном случае процедура может занять больше времени, также путешественника могут обязать пройти дополнительные тесты или отправить на карантин.

С этой недели Испания открыла свои границы для туристов, прошедших полный курс вакцинации. Правда, учитываются только те вакцины, что были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам и Всемирной организацией здравоохранения. То есть речь идет о разработках компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, а также китайских вакцинах Sinopharm и Sinovac-Coronavac. Последние две вакцины были добавлены в список в связи с их использованием в странах Латинской Америки и Ближнего Востока.