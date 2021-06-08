Юрист рассказал об особенностях июньских длинных выходных

Новости

США заявили о выводе половины своих войск из Афганистана 01:24
Власти США вернули Colonial Pipeline выплаченные хакерам 2,3 млн долларов 00:54
Блинкен примет участие в саммите США и РФ в Женеве 00:06
TikTok намерен собирать "голоса" и "лица" пользователей 07.06.2021
Ростуризм и Росавиация напомнили о рисках полета на грузопассажирских рейсах 07.06.2021
Лавров обсудил с главами МИД Франции и Германии Донбасс и Карабах 07.06.2021
Путин наградил орденами тренера Москвину и актрису Чурсину 07.06.2021
Еще 35 российских легкоатлетов получили нейтральный статус 07.06.2021
Байден пригласил Зеленского в Вашингтон 07.06.2021
В Екатеринбурге рабочий выпал из строительной люльки из-за ветра 07.06.2021
Путин утвердил состав комиссии по научно-технологическому развитию 07.06.2021
За сутки 5 военнослужащих вылечили от коронавируса 07.06.2021
Марокко откроет воздушные границы для россиян с 15 июня 07.06.2021
После ДТП на Невском СК проводит обыски в фирме проката электросамокатов 07.06.2021
На Эльбрусе начали поиски сорвавшегося в расщелину альпиниста 07.06.2021
Госсекретарь США признал завершение "Северного потока-2" свершившимся фактом 07.06.2021
На пляжах Южной Кореи для поиска зараженных COVID задействовали дроны 07.06.2021
Росстат сообщил об ускорении инфляции в мае до 6 процентов 07.06.2021
Сессия Парламентского собрания Союза РФ и Беларуси пройдет 16 июня 07.06.2021
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала долю наследства 07.06.2021
Зеленский созвонится с Байденом 07.06.2021
Путин утвердил передачу контрольного пакета акций БСК Башкирии 07.06.2021
Одна из школ в Ростове набрала 19 первых классов 07.06.2021
Врачи назвали самые опасные игрушки 07.06.2021
В Кузьминках просят Толстого помочь с переносом наружной системы теплоснабжения под землю 07.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
В каких случаях наследник может ничего не получить
В каких случаях наследник может ничего не получить
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 00:30
Рубрика: Экономика

Юрист рассказал об особенностях июньских длинных выходных

Текст: Ольга Игнатова
На этой неделе в связи с празднованием Дня России нас ждут длинные выходные. Поскольку праздничный день пришелся в этом году на субботу - официальный выходной день, то для всех россиян к уик-энду добавился еще и понедельник - 14 июня.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

"Но приятные события начнутся уже в пятницу, 11 июня, в предпраздничный день. Статья 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорит нам, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час", - пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Минтруд разработал проект выходных дней в 2022 году

У тех россиян, которые в предпраздничные дни находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске, этот отпуск станет чуть-чуть длиннее. "По общему правилу, если на отпуск выпадает праздничный день, то отпуск на один день продлевается. Перечень таких праздничных дней содержится в ст. 112 Трудового кодекса. Если работодатель отказывается продлевать отпуск, то это незаконно, и, чтобы отстоять свои права, стоит письменно обратиться с заявлением к работодателю. Если вопрос не разрешён, то целесообразно обратиться в региональную трудовую инспекцию, прокуратуру. Конечная инстанция - суд", - уточняет Соловьев.

В то же время юрист отмечает, что многие люди, занятые на непрерывных производствах, либо в сфере услуг, будут работать и в праздничные дни. Например, на работу выйдут сотрудники полиции и "скорой помощи", пожарные и работники аварийных служб, военнослужащие и те, кто работает посменно и в режиме 24/7. "Порядок и условия, а также возможность получить компенсацию за работу в праздничные дни должны быть прописаны в служебных контрактах и трудовых договорах. Совершенно точно не получат дополнительного вознаграждения те работники, кто получает денежный оклад за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе. Остальным работникам может быть выплачено дополнительное вознаграждение", - добавляет юрист.

Экономика Работа Общество Ежедневник Праздники Все о выходных и праздниках

Главное сегодня

Россия запретила въезд девяти гражданам Канады
МВД утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители
Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
Госсекретарь США признал завершение "Северного потока-2" свершившимся фактом
В Крыму оценили сообщения о протечке дамбы на границе с Украиной
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет