Юрист рассказал об особенностях июньских длинных выходных

На этой неделе в связи с празднованием Дня России нас ждут длинные выходные. Поскольку праздничный день пришелся в этом году на субботу - официальный выходной день, то для всех россиян к уик-энду добавился еще и понедельник - 14 июня.

"Но приятные события начнутся уже в пятницу, 11 июня, в предпраздничный день. Статья 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорит нам, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час", - пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

У тех россиян, которые в предпраздничные дни находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске, этот отпуск станет чуть-чуть длиннее. "По общему правилу, если на отпуск выпадает праздничный день, то отпуск на один день продлевается. Перечень таких праздничных дней содержится в ст. 112 Трудового кодекса. Если работодатель отказывается продлевать отпуск, то это незаконно, и, чтобы отстоять свои права, стоит письменно обратиться с заявлением к работодателю. Если вопрос не разрешён, то целесообразно обратиться в региональную трудовую инспекцию, прокуратуру. Конечная инстанция - суд", - уточняет Соловьев.

В то же время юрист отмечает, что многие люди, занятые на непрерывных производствах, либо в сфере услуг, будут работать и в праздничные дни. Например, на работу выйдут сотрудники полиции и "скорой помощи", пожарные и работники аварийных служб, военнослужащие и те, кто работает посменно и в режиме 24/7. "Порядок и условия, а также возможность получить компенсацию за работу в праздничные дни должны быть прописаны в служебных контрактах и трудовых договорах. Совершенно точно не получат дополнительного вознаграждения те работники, кто получает денежный оклад за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе. Остальным работникам может быть выплачено дополнительное вознаграждение", - добавляет юрист.