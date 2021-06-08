В 2021 году спустят на воду шесть теплоходов "Валдай 45Р". Дорожники теперь не жалеют денег на оборудование для исследования качества трасс. В Крыму создали площадку для селекции субтропических плодов. А в Башкирию поступил цифровой мамограф, позволяющий поймать рак на ранней стадии.

Обо всем этом поговорим подробнее.