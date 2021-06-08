Обо всем этом поговорим подробнее.
Принимают по одежке
В Белгородской области, например, гарантия на обновленную трассу составляет семь лет. Если за это время качество дороги ухудшается, подрядчик ремонтирует ее за свой счет.
Там, где есть такие условия, не скупятся дорожники и на особо прочные материалы и современные технологии. Помогает им переходить на них и нацпроект "Безопасные качественные дороги".
В Татарстане инновационные решения будут использовать на 65 из 90 объектов, вошедших в нацпроект. В трех городах уложат дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).
Это европейский стандарт. По мнению специалистов, его применение улучшит качество и долговечность дорожного покрытия. Немаловажно и то, что такая одежда для дорог не требует огромных затрат на ремонт и строительство.
А в Ставропольском крае при реконструкции участка региональной дороги Ставрополь-Тоннельный-Барсуковская применялась технология холодного ресайклинга. Она тоже из перечня наилучших. Суть технологии: верхний слой покрытия фрезеруют, в полученную массу вводят добавки, а затем смесь укладывают в основание дороги и уплотняют. Увеличивается прочность конструкции всей дорожной одежды. Применяют здесь и ЩМА.
Используется в ремонте дорог в рамках нацпроекта и укладка в асфальтобетонное покрытие полиэфирной георешетки. Она играет роль армирующей прослойки между слоями асфальтобетона. Всего в этом году будет отремонтировано более 5,3 тысячи участков протяженностью 15,5 тысячи километров. Среди них не только большие трассы, но и дороги местного значения.
В Белгородской области значительная часть их - это межмуниципальные транспортные артерии. Местные жители отмечают, что ремонтом это назвать сложно, скорее - реконструкция. Ведь обновляется не только дорожное полотно, разметка, но и остановки, съезды и дорожные знаки.
Справка "РГ"
Утвержден Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в котором уже содержится 789 наименований материалов, более 250 конструкций и 360 технологий. Он создан в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", один из приоритетов которого - повышение качества дорожных работ.
Будут зизифусы цвести
Инновационная сельскохозяйственная долина "Агрополис" Крымского федерального университета им. Вернадского станет площадкой не только для селекции субтропических культур, но и выращивания безвирусного посадочного материала. Создана она в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
Биотехнологический комплекс включает в себя два блока. Лабораторный рассчитан на три миллиона растений. А тепличный - на 400 тысяч. В качестве модельных культур были выбраны земляника, ежевика и виноград. "Убежден, у этого проекта и команды огромный потенциал", - заявил глава минобрнауки Валерий Фальков.
Здесь уже приступил к селекции и выращиванию субтропических культур - зизифуса, граната, оливы и других. В тепличных комплексах эти теплолюбивые растения вполне можно выращивать и в степной зоне Крыма и в других регионах России. Урожай оливкового сада позволит университету к 2025 году выпускать масло. Вуз приобрел итальянское оборудование, потратив более 3,5 миллиона рублей. А первая партия масла отжата осенью из плодов, созревших в открытом грунте.
Недавно на деньги мегагранта "Биотехнология для развития садоводства" университет купил оборудование для выращивания оздоровленного посадочного материала и биореакторы. "Прибор похож на мультиварку на кухне, - рассказал заведующий лабораторией микроклонального размножения растений университета Лавр Крюков. - Вы забрасываете ингредиенты, а он сам готовит "блюдо". Потом питательная среда автоматически разливается. После этого прибор следит за ее составом, температурой, кислотностью". Есть в "Агрополисе" и лаборатория, где растения лечат жидким азотом.
Омский аграрный научный центр тоже получил мегагрант. Его суперпшеница уже включена в Госреестр. Новые сорта внедряются на миллионах гектаров, а в Казахстане занимают 40 процентов рынка. Победа в конкурсе открывает перед омичами новые возможности.
"С 2021 по 2024 годы мы получим 300 миллионов рублей, - сообщил "РГ" директор центра Максим Чекусов. - Деньги направим на модернизацию, техническое обновление, современное оборудование. И составим конкуренцию мировой селекции". Стартовая площадка для нового развития в центре есть. Здесь функционируют десяток новых лабораторий, отделы картофеля, семеноводства, садоводства. Параллельно ученые работают над ускоренной селекцией, позволяющей вдвое быстрее вывести на рынок отечественные ноу-хау.
Недавно в центре открыли лабораторию молекулярно-генетических исследований. И теперь, применяя методы ДНК-маркирования, ученые могут создавать генотипы культур с заданными свойствами. А еще - иммунные сорта растений, урожайные и устойчивые к заболеваниям. В этом году на госиспытания центр передаст пшеницу, чья урожайность на три тонны выше лучших российских сортов. Еще одно направление - хлеб с повышенным содержанием полезных веществ.
Благодаря гранту в Омске откроют и лабораторию микроклонального размножения картофеля. По данным Россельхозцентра, в прошлом году доля семян иностранной селекции на полях регионов составляла 87,4 процента. В центре нацелены устранить это "недоразумение". И вводят стимулы. "Ученые, вносящие существенный вклад в науку, будут получать не менее 100 тысяч рублей уже в обозримой перспективе", - обещает Максим Чекусов.
Справка "РГ"
Благодаря нацпроекту "Наука и университеты" в России открыт 41 селекционный центр, где ученые ведут работу по ключевым для нашей страны культурам: пшеница, кукуруза, ячмень, рис, соя, картофель, сахарная свекла, а также по другим полевым, овощным и плодовым культурам. Также здесь развивают мясное и молочное скотоводство, овцеводство и козоводство, птицеводство и пчеловодство.
Всё - в семью
Семья Кабышевых воспитывает четырех дочек. В чем-то ее история типична для Алтайского края. Познакомились 16 лет назад, создали семью... Все это время жили на съемных квартирах. Наконец купили в ипотеку четырехкомнатную квартиру в обжитом микрорайоне.
"Использовали средства федерального маткапитала, - рассказывает Ольга. - Затем родилась Дарья, мы оформили субсидию по программе господдержки многодетных семей с ипотекой в размере 450 тысяч, оформили региональный маткапитал. У меня до сих приподнятое настроение - жилье появилось! Сама себе хозяйка".
Одной из последних хороших новостей для Ольги и Евгения стало одобрение их заявления на ежемесячную выплату на ребенка от 3 до 7 лет. "В крае на конец мая по новым правилам ее получают более 15 тысяч семей, в которых воспитывают 19 тысяч детей. Максимальная выплата - 10 611 рублей. Это прожиточный минимум ребенка в регионе".
Семья Шапошниковых из Южно-Сахалинска тоже потратила маткапитал на жилье - частично погасила ипотеку. "Строим дом, - рассказала мама двух дочерей Евгения. - Я в декрете. Нам помощь от государства как нельзя кстати. Вот оформим еще региональную выплату - погасим ипотеку".
При рождении первенца сахалинским ипотечникам предоставляется 500 тысяч рублей, со вторым ребенком - миллион, на последующих - два миллиона.
Мама - на работу, дети - в "Подснежник"
Не только денежные выплаты поддерживают семьи в рамках нацпроекта "Демография". Для тех, у кого дети до трех лет, строят детсады с ясельными группами. И мамы могут вернуться на работу.
Один из них открыли на окраине Тамбова. "Подснежник" рассчитан на 250 мест. Половина их отдана малышам до трех лет. У садика экологическая концепция: детей привлекают к уходу за растениями. Помимо стандартных залов для занятий физкультурой и музыкой, сенсорной комнаты и уютных спален здесь оборудовано несколько лабораторий. В одной малыши собирают конструкторы лего, постигая азы технического моделирования, в другой будут ставить мини-спектакли. В аграрной лаборатории стоят стеллажи для рассады. К лету ребята посеяли петунии. Рядом - горшки с фиалками. За каждой группой закреплен свой вид цветов.
В лаборатории гастрономического туризма висит "вкусная" карта Тамбовской области - в каждом районе свой продуктовый бренд: яблоки, сыры, яйца, картошка... Здесь ребятам в игровой форме объясняют принципы правильного питания. В здании создана безбарьерная среда - с пандусами, поручнями, надписями по системе Брайля. Оборудование и квалификация персонала позволяют принимать в "Подснежник" малышей с детским церебральным параличом, задержкой психического развития и недоразвитием речи.
В этом году в России планируют построить 474 детских сада на 68,7 тысячи мест.
"Цифра" ловит рак
Такой маммограф, в рамках нацпроекта "Здравоохранение", поступил в центральную больницу Дюртюлинского района Башкирии. "Его основные преимущества - высокая разрешающая способность снимка и низкая доза облучения пациентов и персонала", - рассказал завотделением лучевой диагностики Азат Курбанов.
Аппарат в автоматическом режиме выбирает параметры экспозиции. Лаборант делает снимок и тут же пересылает на рабочее место врача-рентгенолога. Прежде всех женщин с подозрением на рак молочной железы направляли в Уфу, теперь - их обследуют "дома".
Не надо ездить в Сыктывкар (столица Коми) и жительницам Ухты. Современный цифровой маммограф теперь есть и в амбулаторном онкоцентре, созданном на базе Ухтинской городской поликлиники Коми. Маммограф со стереотаксической приставкой, по оценкам специалистов, позволяет обнаружить изменения в тканях на два года раньше, чем их заметит сама женщина или врач при обычном осмотре.
"Женщины смогут раньше начать лечение и успешно его пройти", - отметил и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев. В Коми также приобрели передвижной маммограф на базе автомобиля "КАЗАЗ" для обследования жительниц глубинки.
А в городской больнице Йошкар-Олы (столица Марий Эл) появилось оборудование, позволяющее существенно повысить качество и безопасность сложных хирургических операций онкобольных. О современном передвижном рентгеновском аппарате типа С-дуга в больнице мечтали давно. Но позволить себе покупку за 15 миллионов рублей не могли. Решить проблему помог нацпроект "Здравоохранение".
Без аппарата типа С-дуга нейрохирурги как без рук. Точнее - без глаз. Он обеспечивает максимально качественную визуализацию органов и операционного поля. К тому же, говорят хирурги, аппарат очень маневренный. Есть у него и другие преимущества.
"Он цифровой и не требует распечатки рентгеновских снимков, - объясняет главврача Йошкар-Олинской городской больницы Андрей Нагибин. - А еще он позволяет снизить лучевую нагрузку на пациента и персонал, повысить точность и время проведения сложных хирургических вмешательств. Качество операций намного улучшилось. Спасибо национальному проекту, ведь купить современное оборудование, которое может стоить около 50 миллионов рублей, за счет средств республики нереально. Тем более сейчас, когда все силы брошены на борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции".
Косметика подтянулась
Но тут не обойтись без специалистов - экспертов федерального и региональных центров компетенций. Они созданы в рамках нацпроекта "Производительность труда".
Уже два года в нацпроекте участвует "Ренессанс Косметик" из Алтайского края - один из крупнейших производителей бытовой химии и косметики за Уралом. Предприятие внедряет бережливые технологии на производстве и за это время производительность труда выросла на 10 процентов.
Пилотным потоком стала линия по выпуску жидкого мыла. Сейчас компания планирует в рамках нацпроекта получить и другой вид господдержки - льготный займ Фонда развития промышленности на обновление оборудования.
Весьма успешно идут дела и на предприятии "Аромат" из Казани. Оно одно из ведущих в отрасли парфюмерной и косметической продукции России. Эксперты поработали над скоростью конвейера и над маркировкой положения на конвейере производимой продукции, чтобы она лежала не в разнобой, а в некотором порядке. Были выработаны стандарты выполнения операций. "Кроме того, мы оптимально выстроили логистику производства", - рассказал руководитель Центра компетенций Татарстана Шамиль Байрамов. В итоге, время протекания процесса в пилотном потоке снизилось на 41 процент. А выработка поднялась на 30 процентов.
А на рязанском предприятии "Русвата" активная фаза нацпроекта уже завершилась. "Можно сказать, мы вытащили счастливый билетик - так много нового и ценного появилось у нас благодаря совместной работе с экспертами", - сообщила исполнительный директор фирмы Елена Мачковская.
Общая эффективность оборудования на пилотном участке за полгода выросла на 31 процент. Полученный опыт было решено тиражировать, для чего в штат взяли менеджера, который координировал работу на предыдущих этапах. "Теперь он постоянно занимается всеми изменениями на предприятии. Пожалуй, этот факт можно добавить к слагаемым секрета нашего успеха", - заметила Елена Мачковская.
Полный вперед!
Спущенное на воду в 2017 году оно стало значимым событием для всей страны. В этом году их должно быть еще шесть: первое уже готово, сейчас проходит ходовые испытания, а затем отправится курсировать между Казанью и Чебоксарами. Инструменты бережливого производства на предприятии помогают внедрять специалисты регионального центра компетенций. В прошлом году было выбрано топ-5 решений, влияющих на выработку: в результате весь процесс удалось ускорить на 35 дней. На 10 процентов - брак при сварке швов теплохода. А региональные субсидии помогли купить новое оборудование. Предприятия могут компенсировать до половины затрат, но не более 5 миллионов рублей. Нижегородская область, кстати, вышла на первое место в стране по числу предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда".
"Если хорошо подумать, то возможности для повышения выработки валяются буквально под ногами, - замечает старший руководитель проектов Федерального центра компетенций Алексей Голубев. - Мы, к примеру, начертили и измерили путь прохождения комплектующих от поступления на склады до отгрузки готовой продукции. Оказалось... это более 15 тысяч метров. И определили, как можно значительно сократить этот путь". Так началось внедрение бережливых технологий на "Окской судоверфи" в Навашине. Она стала первым нижегородским предприятием, которое получит поддержку в рамках нацпроекта. Здесь создана рабочая группа, которая уже прошла обучение по основам бережливого производства. Несколько работников получат статус тренеров и смогут обучать коллег. Это позволит сформировать культуру непрерывных улучшений на производстве. Продолжается и диагностика предприятия, на котором строят сухогрузы, нефтеналивные и рыболовецкие суда.
Подключилось к нацпроекту и ПАО "Новороссийский морской торговый порт". В него входят крупнейшие порты России на Черном и Балтийском морях. На вопрос, что позволяет сократить в порту время на погрузку судна, директор по развитию бизнеса Рашид Кудаев стал перечислять: "Во-первых, поощрение инициативы сотрудников, активное вовлечение их в те системные изменения. Во-вторых, сокращение времени на подачу сепарации в трюм. В-третьих, оптимизация методов строповки вспомогательного оборудования, перемещения техники при начале работ. В-четвертых, стандартизация процессов приемки и выдачи перегрузочной техники и такелажа в работу. Словом, оптимизация имеющихся ресурсов для нас теперь ключевые задачи". Как говорится: "Полный вперед!"