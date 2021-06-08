Как во Франции решают конфликты соседей

Супружеская пара с тремя детьми долгое время подыскивала жилье в уютном, полном зелени городке Вильпрё, что в двух десятках километров к западу от Парижа. И наконец-то остановила выбор на двухэтажном доме. Он устраивал как ценой, так и планировкой. Правда, было одно маленькое "но", на которое поначалу не обратили внимания: их дом примыкал к идентичной жилой постройке.

Проблемы начались буквально через несколько недель. Дело в том, что за стеной обитала дама, любимым развлечением которой было доводить людей до белого каления. Началось все с того, что ночью к ним нагрянули полицейские. Оказалось, что, мягко говоря, неординарная особа, позвонив в полицейский участок, заявила о том, что ее соседку "зверски избивает" муж. Однако никаких следов побоев правоохранители не обнаружили. Затем неугомонная соседка принялась как днем, так и ночью проводить якобы ремонтные работы.

"Стук молотков, визгливое подвывание дрели. Мы не могли спать, нервы были просто на пределе. Это было невыносимо", - рассказывает Изабель, мать семейства. Не остался без внимания и ее автомобиль. "Если на капоте я не находила разбитые яйца, то это были собачьи экскременты, собранные в округе", - возмущается Изабель, добавляя, что достается не только ей и ее домочадцам, но и другим соседям от сумасбродной особы. Когда стали наводить справки, узнали, что прежний владелец дома избавился от него именно по этой причине, но скрыл "дефект" от покупателей. Изабель и ее муж обращались в мэрию, жаловались в полицию, но узнали, что у дамы не только гнусный характер, но и проблемы с головой. Так что последняя надежда супругов на региональное отделение минздрава, с помощью которого, может быть, удастся отправить их мучительницу на лечение.

Увы, подобных историй во Франции, когда вспыхивают конфликты между соседями, великое множество. Если не удается уладить конфликт по-мирному, французы обращаются в городскую префектуру, где подобными нарушениями занимается специальный отдел. На помощь могут прийти и так называемые "судебные примирители".

Историй во Франции, когда вспыхивают конфликты между соседями, великое множество

Это, как правило, бывшие профессионалы юстиции с большим опытом, которые на добровольной основе разбираются в житейских распрях. Трибуналы (суды) малой инстанции рассматривают дела с предполагаемым возмещением ущерба до 10 тысяч евро. Если свыше этой суммы, то с жалобой следует обращаться в трибунал большой инстанции. Долгая и нудная процедура: местные суды буквально завалены такими делами.