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08.06.2021 11:52
Рубрика: Общество

Как защититься от тополиного пуха

Текст: Ирина Невинная
Тополиный пух в начале лета, помимо бытового дискомфорта, аккумулирует и переносит аллергены: пыльцу и пыль, что может ухудшить самочувствие аллергиков. Об этом сообщиди в Роспотребнадзоре. Кроме того, пух может нарушить работу кондиционеров и систем вентиляции.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Появление пуха совпадает по времени с цветением злаковых растений, которые могут вызывать аллергические реакции.

Если каждый год, когда на улице летит тополиный пух, вы замечаете у себя такие симптомы, как заложенность носа, чихание, но при этом у вас нет температуры, то это с большой вероятностью может быть поллиноз, то есть реакции на пыльцу.

Для профилактики аллергии нужно максимально ограничить контакт с потенциальными аллергенами, которые разносятся вместе с пухом.

Вот советы экспертов, которые приводит ведомство:

- Меньше выходите на улицу, особенно в сухую, жаркую и ветреную погоду, когда пуха в воздухе больше всего. При высокой влажности вскоре после дождя пуха в воздухе почти не бывает - это хорошее время для прогулок.

Фото: stakhov-yuriy / istock
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- Постарайтесь не допускать попадания пуха в квартиру, офис, салон машины. Помогает барьер из мелкой противомоскитной сетки или марли, которую хорошо почаще смачивать водой.

- Регулярно делайте влажную уборку: ежедневно, а если пуха много, то и два-три раза в день.

- Чтобы уменьшить попадание аллергенов в организм, можно носить маску.

- При возвращении с улицы умойтесь, а лучше примите душ, промойте нос физраствором (солоноватой водой).

- Почаще меняйте и хорошо стирайте свою повседневную одежду, особенно ту, в которой выходите на улицу, и постельное белье.

- Следите за работой вентиляционных устройств, проводите их комплексное обследование и чистку.

- Протирайте чаще оргтехнику на рабочем месте, телевизоры и электроприборы дома - они активно притягивают пыль.

- Не занимайтесь самолечением аллергии, обязательно обратитесь к врачу.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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