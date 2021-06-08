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08.06.2021 19:05
Рубрика: В мире

Не ходите в Америку!

Вице-президент США предупредила нелегалов
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Первая в истории США женщина вице-президент Камала Харрис, спустя почти полгода после вступления в должность, совершила в этом качестве первое зарубежное турне. Оно прошло по двум странам Центральной Америки, традиционно рассматриваемых Вашингтоном в качестве своего "заднего дворика".
Фото: OHN MOORE / Getty Images via AFP Фото: OHN MOORE / Getty Images via AFP
Фото: OHN MOORE / Getty Images via AFP

Он, впрочем, доставляет все больше проблем Белому дому, острейшей из которых в последнее время стала миграционная. Именно эту тему демократ Джозеф Байден активно эксплуатировал в ходе последних президентских выборов, щедро обещая латиноамериканскому электорату пересмотр жесткой политики бывшего главы государства Дональда Трампа по борьбе с нелегалами. Как итог, придя к власти и столкнувшись с нескончаемыми потоками беженцев, команда Байдена срочно ищет выход из угрожающего национальной безопасности положения.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Камалу Харрис раскритиковали за невежливый жест на встрече с главой Южной Кореи

Во вторник издание Axios сообщило: количество нелегальных мигрантов, стремящихся пересечь американо-мексиканскую границу, стало наибольшим за последние 15 лет, а число задержанных в апреле (почти 180 тысяч человек) побило 20-летний рекорд. Как подсчитали в таможенной и пограничной службе CША (CBP), только с минувшего октября по май почти миллион латиноамериканских беженцев попытались перебраться в Америку, чего не наблюдалось с 2006 года. При этом львиная доля нелегалов в буквальном смысле исходит с территории соседней Мексики (более 40 процентов), а также из стран так называемого Северного треугольника - Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

Собственно, именно этот факт предопределил географию и цели двухдневной загранпоездки Камалы Харрис. Как пишет издание Politico, посещение 7-8 июня Гватемалы и Мексики было призвано не столько закрепить заявку Харрис на роль лидера на международной арене, сколько на практике приступить к решению миграционной проблемы, ставшей настоящим кошмаром для действующей демократической администрации США. В итоге, как бы это ни звучало курьезно из уст Харрис, самой выросшей в семье иммигрантов из Ямайки и Индии, но ее основным посылом в Гватемала-сити и Мехико к потенциальным искателям лучшей доли стал призыв даже не пытаться попасть в Северную Америку. "Я хочу быть откровенной с народом в регионе, которые думают о совершении этого опасного похода к американо-мексиканской границе. Не приходите. Не приходите. Я думаю, если вы придете к нашей границе, то вас развернут назад", - сказала в столице Гватемалы вице-президент США.

И это при том, что во время последних президентских выборов темнокожая Харрис, специально подобранная в тандем к Джозефу Байдену в том числе для "окучивания" голосов иммигрантов и нацменьшинств, говорила в совершенно другом тоне. В период прошлогодней избирательной кампании она полностью поддерживала либерализацию миграционной повестки Байденом и аплодировала одному из первых указов своего шефа по прекращению строительства "стены Трампа" - 1000-километрового забора на границе с Мексикой для пресечения потока нелегалов.

"Госпожа Харрис отразила нынешнюю позицию Белого дома о том, что большинство тех, кто пересечет границу, будут возвращены и им придется искать легальные пути или защиту ближе к их странам", - отмечает газета The New York Times.

Количество нелегалов, стремящихся пересечь американо-мексиканскую границу, стало наибольшим за последние 15 лет 

Одновременно с поездкой Камалы Харрис Вашингтон объявил о создании оперативной группы "Альфа", которая будет бороться с действующим на территории Мексики и стран Северного треугольника криминалом, специализирующимся на незаконном трафике мигрантов. Упор на силовые меры в разгроме приграничных банд, усиление правоохранительной системы латиноамериканских партнеров для борьбы с коррупцией и точечная гуманитарная помощь - все это, вкупе с фактической ревизией части предвыборных обещаний Байдена по миграции, помогут, как полагают в его администрации, обуздать проблему с невиданным в последние годы наплывом нелегалов. Однако, американские правозащитники и проиммигрантские НПО, напротив, недовольны ужесточением политики Вашингтона в отношении иммигрантов и грубым нарушением предвыборных обещаний Байдена по этой части.

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