Кандидатов в президенты Перу разделяет менее процента

В Перу состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 99 процентов бюллетеней, заполненных внутри страны, оказалось, что оба претендента идут практически вровень - разрыв составляет менее процента голосов. Кандидат от левой партии "Свободное Перу" Педро Кастильо набирает 50,3 процента, консерватор Кейко Фухимори, выступающая от партии "Народная сила", - 49,6 процента.

Разница оценивается примерно в 100 тысяч голосов. Как отмечают эксперты, теперь все зависит от того, как голосовали перуанцы, живущие за границей, а это около миллиона человек. Подсчет начался только во вторник. По предварительным данным, Кейко Фухимори, дочка бывшего президента Перу Альберто Фухимори, может заполучить более 60 процентов голосов в Испании и до 80 процентов в США. В этих двух странах живет почти половина всех перуанцев за пределами Перу.

Кейко Фухимори уже в третий раз борется за президентское кресло. В 2011 и 2016 годах она выходила во второй тур, но уступала соперникам буквально несколько процентов, а то и десятых процента голосов. И это при том, что ее преследовала тень отца, приговоренного к 25-летнему тюремному сроку за коррупцию, нарушения прав человека, причастность к ряду убийств. Сама Кейко также несколько раз оказывалась за решеткой, но это не повлияло на ее позицию самой влиятельной женщины в стране. Партия "Народная сила", которую она возглавляет, является одной из самых крупных в Конгрессе. На этот раз Кейко соперничает с Педро Кастильо, учителем и профсоюзным деятелем, неожиданно (а в Перу такое случается часто) занявшим первое место по итогам первого тура.