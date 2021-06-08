Каждый десятый россиянин ездит на работу на велосипеде

Почти каждый десятый соотечественник предпочитает добираться до работы на велосипеде, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования Зарплата.ру.

Всего девять процентов опрошенных заявили, что выбирают велосипед и передвижение на открытом воздухе. Большинство из тех, кто так сказал, это мужчины, их - 89%. Отмечается, что больше всего велосипедистов в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и Ижевске. Реже всего отдают предпочтение двухколесному виду транспорта жители Новосибирска и Самары.

При этом максимальное время на дорогу тратят москвичи, у которых она занимает в среднем до 40 минут. Быстрее всего до работы добираются томичи - за 15 минут. Только 14% опрошенных заявили о наличии в городе велодорожек, 39% признались, что ездят по проезжей части.

Средний возраст велосипедиста по данным Зарплата.ру получился достаточно молодой - от 18 до 25 лет. В ранее проведенных исследованиях SuperJob он достигает 34 лет. Исходя из них чаще всего пользуются велотранспортом специалисты, занятые в сферах продаж, IT, общепита, культуры, искусства и медиа.