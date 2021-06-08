Китай подтвердил подготовку контрсанкций против Запада

МИД КНР подтвердил подготовку законопроекта о мерах в отношении США и других западных стран в ответ на санкции против Пекина. Об этом заявил на брифинге официальный представитель дипведомства Чжао Лицзянь.

"Отдельные страны Запада под различными предлогами пытаются оклеветать Китай и оказать на него давление. Вчера представитель канцелярии комитета по юридическим вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей проинформировал о рассмотрении подобного законопроекта", - подтвердил китайский дипломат, которого цитирует ТАСС. По его словам, тем самым республика собирается "защищать суверенитет и национальные интересы".

Ранее издание The Global Times в виде утечек сообщало о том, что парламент КНР подготовил проект закона о контрмерах в ответ на утвержденные Вашингтоном и странами ЕС рестрикции, в том числе финансовые, против граждан и компаний КНР, к которым есть претензии у западных правозащитников. В свою очередь, Пекин обвиняет американцев и европейцев в нарушении норм международного права.