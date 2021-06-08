Косачев о признании вакцин: ЕС защищает производителей, а не здоровье

В Евросоюзе больше обеспокоены интересами своих производителей вакцин, чем здоровьем людей. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ситуацию вокруг сертификации российской вакцины "Спутник V".

"У нас иногда возникает ощущение, что Евросоюз не справляется с искушением использовать собственное лидерство в собственных интересах", - цитирует РИА Новости слова сенатора.

Косачев отметил, что климатическая повестка тоже может использоваться в ЕС для создания собственных конкурентных преимуществ.