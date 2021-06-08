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08.06.2021 12:09
Рубрика: Экономика

Козлов: Недобросовестных утилизаторов отходов учтут отдельно

Текст: Алексей Дуэль
Законопроект, разработанный для реализации новой концепции РОП, позволит контролировать весь путь отходов от производства товара до его утилизации, считает глава Минприроды Александр Козлов. Подготовленный его ведомством при участии ППК "Российский экологический оператор" документ выложен для общественного обсуждения на портале Regulation.

"Нам ведь нужно понимать, что отходы в итоге утилизированы, - отметил Александр Козлов. - Для этого важно предусмотреть механизм верификации тех, кто ведет эту работу. Поэтому утилизатор должен быть включен в специальный реестр в информационной системе".

Фото: пресс-служба "Эколайн"
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По словам министра, в систему учета отходов от использования товаров будут заведены несколько реестров, которые помогут отслеживать движение отходов. В них попадут производители товаров, утилизаторы, будет отдельные реестры товаров и упаковки, а также тех, кто недобросовестно выполняет свои обязательства.

Как следует из законопроекта, начиная с 2022 года, норматив утилизации упаковки товаров будет составлять 100%, а норматив утилизации товаров каждый год будет повышаться на 10%. Производители и импортеры смогут перерабатывать образовавшиеся отходы самостоятельно или заключить договор с профессиональным утилизатором, включенным в специальный перечень единой госинфосистемы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ).

Новый порядок администрирования и контроля РОП сделает отрасль обращения с отходами более прозрачной, что исключит недобросовестное поведение игроков этого рынка, надеются в Минприроды. Законопроект предусматривает, что средства собранного экологического сбора могут быть использованы для снижения платы населения за вывоз коммунальных отходов.

Экономика Отрасли Промышленность Власть Работа власти Госуправление Общество Экология Правительство Минприроды Законопроекты и комментарии "Мусорная" реформа

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