Козлов: Недобросовестных утилизаторов отходов учтут отдельно

"Нам ведь нужно понимать, что отходы в итоге утилизированы, - отметил Александр Козлов. - Для этого важно предусмотреть механизм верификации тех, кто ведет эту работу. Поэтому утилизатор должен быть включен в специальный реестр в информационной системе".

По словам министра, в систему учета отходов от использования товаров будут заведены несколько реестров, которые помогут отслеживать движение отходов. В них попадут производители товаров, утилизаторы, будет отдельные реестры товаров и упаковки, а также тех, кто недобросовестно выполняет свои обязательства.

Как следует из законопроекта, начиная с 2022 года, норматив утилизации упаковки товаров будет составлять 100%, а норматив утилизации товаров каждый год будет повышаться на 10%. Производители и импортеры смогут перерабатывать образовавшиеся отходы самостоятельно или заключить договор с профессиональным утилизатором, включенным в специальный перечень единой госинфосистемы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ).

Новый порядок администрирования и контроля РОП сделает отрасль обращения с отходами более прозрачной, что исключит недобросовестное поведение игроков этого рынка, надеются в Минприроды. Законопроект предусматривает, что средства собранного экологического сбора могут быть использованы для снижения платы населения за вывоз коммунальных отходов.