9 июня Государственная Дума рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект о создании личных фондов для управления имуществом и бизнесом. По словам соавтора законопроекта, председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, изменения, вносимые в Гражданский кодекс, завершают комплексное совершенствование норм наследственного права, начатое в 2001 году. О самых важных переменах, затрагивающих интересы многих граждан, он рассказал в интервью "Российской газете".

Павел Владимирович, на первый взгляд новый закон - это игрушка для богатых бизнесменов, которые прежде соперничали яхтами, а теперь будут мериться фондами. Это так?

Павел Крашенинников: Это не так. Личные фонды - это эффективный институт управления имуществом. Их создание способствует стабильности гражданского общества, сохранению рабочих мест, уплате налогов, поскольку бизнес не остается без управления. Есть такой термин "лежачее наследство" - когда до истечения 6 месяцев на вступление в наследство имущество вроде бы "ничье", бизнес можно разворовать, "распилить" и т.п. Мы предлагаем возможность позаботиться, чтобы дело, которому человек посвятил часть своей жизни, не оставалось без "присмотра" даже на короткий срок в случае смерти.

Сравнительно недавно в практику вошли новые виды распоряжений на случай смерти - совместные завещания супругов и наследственные договоры. Они прижились или люди пока с опаской прибегают к новшествам?

Павел Крашенинников: Эти поправки в ГК РФ вступили в силу 1 июня 2019 года. Времени прошло не так много, но результаты показывают, что интерес к новым для нас формам есть. Согласно статистике, на март 2021 года граждане оформили 1865 совместных завещаний супругов и 90 наследственных договоров.

Но главное, эти правовые инструменты уменьшают вероятность конфликтов среди потенциальных наследников. К примеру, в совместном завещании супруги могут распорядиться как совместно нажитым имуществом, так и индивидуальной собственностью каждого из них.

При наличии такого завещания не нужно сначала делить совместную собственность, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках. Можно заранее указать, кому, какое имущество и в какой последовательности переходит, если умер один из супругов или если ушли из жизни оба одновременно. Особенно это важно для семей, где есть дети от разных браков, или когда супруги хотят упростить для своих наследников процедуру принятия наследства.

Что касается наследственного договора, то его человек может заключить с любыми лицами, даже с юридическими. В нем можно указать условия получения наследниками имущества - например, содержать родственника или финансировать какой-то проект. При этом человек до конца дней остается собственником и может распоряжаться своим имуществом.

Примерно в то же время было узаконено создание наследственных фондов. Чем они отличаются от фондов, которые предложены в новом законопроекте?

Павел Крашенинников: Поправки о создании наследственных фондов вступили в силу с 1 сентября 2018 года. Речь идет о так называемом посмертном наследственном фонде, который создается нотариусом после смерти учредителя, выразившего такую волю в завещании.

Нотариус обязан направить заявление о регистрации наследственного фонда не позднее 3 рабочих дней со дня открытия наследственного дела, что обеспечит сохранение бизнеса наследодателя и его функционирование без перерывов во времени.

Управляет фондом доверенное лицо в соответствии с волей учредителя. Самым известным примером наследственного фонда за рубежом является фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются знаменитые Нобелевские премии. На весну нынешнего года в России было оформлено 109 завещаний, предусматривающих создание наследственного фонда.

Подводя итог изменениям норм наследственного права с 2001 года по настоящее время, можно сказать, что сейчас участие государства в качестве наследника минимизировано. После 8 очередей наследников, различных вариантов распоряжений на случай смерти государству может что-то отойти лишь в случае, если нет даже дальних родственников и человек не сделал при жизни никаких завещательных распоряжений.

Вы сказали, что новый законопроект о личных фондах является завершением реформ в наследственном праве. В чем его суть?

Павел Крашенинников: Законопроект позволяет еще при жизни создать юридическое лицо, которое будет управлять имуществом, активами, отрегулировать ведение им бизнеса, а с уходом учредителя из жизни личный фонд в соответствии с целями его создания продолжит работать и дальше.

Иными словами, бизнесмен может переложить все заботы на созданный фонд и наблюдать со стороны, посвятив себя, скажем, семье или иной деятельности?

Павел Крашенинников: Преимущество личных фондов в том, что учредитель может сам проконтролировать процесс создания фонда и отладить его работу, минимизировав возможные риски - одним словом, посмотреть, как фонд будет решать те задачи, для которых он создан.

Здесь нужно сделать уточнение. Есть фонды, учреждаемые гражданами или юридическими лицами, которые преследуют благотворительные, культурные, образовательные либо иные социальные, общественно полезные цели. Эти фонды получают в законопроекте наименование "общественно полезные фонды".

Таким образом, законопроект разъединяет в отечественном законодательстве личные и общественно полезные фонды. Они будут существовать в качестве различных организационно-правовых форм некоммерческих унитарных организаций. Это тоже важный аспект документа.

"Личный фонд" - это официальное название фонда, созданного учредителем при жизни и продолжающего после его смерти свою деятельность?

Павел Крашенинников: Да. В Гражданский кодекс вводится понятие "личный фонд", благодаря чему в российской юрисдикции появляется право граждан создавать такие фонды для управления имуществом при своей жизни - так сказать, "прижизненные" фонды. Такой фонд может быть учрежден как бессрочно, так и на определенный срок. А имущество, передаваемое учредителем личному фонду при создании, будет принадлежать последнему на праве собственности. При этом стоимость такого имущества должна быть не менее 100 миллионов рублей.

Возможность учреждать "прижизненные" личные фонды позволит повысить привлекательность российской юрисдикции и для внешних инвесторов

Скажем так, не каждому богачу по плечу. Почему столь высокая планка?

Павел Крашенинников: С одной стороны, сама форма организации управления имуществом предполагает немалые затраты на содержание юридического лица, а с другой - цели, ради которых планируется создание личных фондов, предполагают наличие дорогостоящего имущества. Добавлю, что указанное правило о стоимости имущества не распространяется на наследственные ("посмертные") фонды.

Кто и как должен будет управлять личным фондом по версии нового закона?

Павел Крашенинников: Все решения, связанные с управлением личным фондом, принимает учредитель. Он утверждает и при необходимости изменяет устав фонда, условия управления фондом и иные внутренние документы. Учредитель может также по своему усмотрению определять структуру и персональный состав органов фонда.

Важно отметить, что после смерти учредителя утвержденные им уставные документы по общему правилу не могут быть изменены.

Помимо этого, законопроект запрещает замену учредителя личного фонда.

В крупные компании вложены, как правило, средства многих компаньонов. При создании личного фонда не возникнет ли опасений у других кредиторов?

Павел Крашенинников: Поскольку физическое лицо, учреждающее личный фонд, передает ему часть своего имущества, в законопроекте содержится ряд мер, защищающих кредиторов учредителя и предупреждающих недобросовестное выведение активов из-под обращения взыскания. В частности, предусмотрена субсидиарная ответственность личного фонда по обязательствам своего учредителя в течение 3 лет со дня создания фонда. А в исключительных случаях, когда кредиторы по уважительным причинам не имели возможности обратиться с требованиями к личному фонду, по решению суда этот срок может быть продлен до 5 лет со дня создания личного фонда. С учетом открытости данных ЕГРЮЛ, из которого в любой момент можно получить сведения о государственной регистрации личного фонда, это позволит защитить интересы кредиторов учредителя.

Добавлю, что к наследственным фондам, созданным после смерти учредителя на основании завещания, такая норма не применяется. Поскольку такой "посмертный" фонд является наследником и как наследник он отвечает по обязательствам умершего в пределах перешедшего к нему наследственного имущества.

Когда новые нормы вступят в силу?

Павел Крашенинников: Изменения предлагается вводить в действие с 1 марта 2022 года. У граждан появится новая форма реализации права наследования, гарантированного Конституцией. Вместе с тем законопроект по своей сути является мощной антиофшорной мерой. Возможность учреждать в России "прижизненные" личные фонды позволит повысить привлекательность российской юрисдикции для внутренних и внешних инвесторов, поскольку предлагается эффективный инструмент управления активами.

Заинтересованные граждане смогут, не обращаясь в другие юрисдикции, сохранить и приумножить то, что есть, материально обеспечить конкретных людей, поддержать какие-либо проекты и организации, при этом сохраняются рабочие места, уплачиваются налоги и обеспечивается стабильность гражданского оборота.

Ключевой вопрос

Наследство по очереди

Законы о наследстве были важнейшей частью гражданского права еще со времен Рима и Древней Руси, вплоть до советского периода. Что в них усовершенствовано в наши дни?

Крашенинников: Напомню этапы модернизации отечественного наследственного права.

Со времен СССР по Гражданскому кодексу РСФСР 1964 г. у нас существовало две очереди наследников, а если родственников у умершего не было и он не оставил завещание, то его имущество переходило государству.

С 17 мая 2001 года вступили в силу поправки, которые предусмотрели четыре очереди: первая очередь - дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, который родился уже после его смерти; вторая очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери; третья очередь - дяди и тети наследодателя; четвертая очередь - прадеды и прабабки умершего, и со стороны деда, и со стороны бабки.

С 1 марта 2002 года в ГК РФ, с учетом правоприменительной практики, были внесены точечные поправки. Изменения предусмотрели уже восемь очередей наследников в зависимости от степени родства. При этом наследниками восьмой очереди являются нетрудоспособные иждивенцы.

В 2013 году были уточнены правила о наследовании выморочного имущества, в 2016 году расширен круг наследников, в пользу которых может быть осуществлен отказ от наследства, увеличен до 100 тысяч рублей размер средств, выдаваемых из наследственной массы на похороны. Уточнены также правила о коммориентах, которые позволяют справедливо определить круг наследников граждан, умерших в один день, в дальнейшем были расширены возможности распоряжений граждан своим имуществом на случай смерти.