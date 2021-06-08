КС РФ запретил увольнять лидеров профсоюзов без решения суда

Конституционный суд РФ запретил увольнять лидеров профсоюзных организаций, если вышестоящий профсоюз с решением работодателя не согласен и это мнение не оспорено через суд надлежащим образом.

Таковы итоги проверки положений статьи 374 Трудового кодекса РФ, о которой попросила Екатерина Сергеева из Санкт-Петербурга.

Она проработала на заводе "Лентеплоприбор" ровно 30 лет и в 2019 году попала под сокращение. На тот момент Сергеева являлась председателем первичной профсоюзной организации, совмещая эту позицию с основной должностью начальника бюро отдела технического контроля ОАО "Завод Лентеплоприбор".

В соответствии с требованиями ТК работодатель направил документы об увольнении Сергеевой в вышестоящую профсоюзную организацию, где с сокращением не согласились. Однако руководство завода своего решения не изменило - Екатерина Кирилловна работы лишилась. А уже после этого представители "Лентеплоприбора" обратились в суд с заявлением о признании необоснованным решения межрегионального отделения Российского профсоюза работников промышленности.

Статья 374 ТК РФ разрешает работодателю увольнение членов профсоюза только в том случае, если решение вышестоящей организации не было представлено в срок или отменено судом. В случае Сергеевой же служители Фемиды, действительно, признали позицию профсоюза необоснованной, но при этом указали, что закон не содержит формального запрета на увольнение до вступления решения суда в законную силу.

- Увольнение руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации с нарушением требований статьи 374 ТК РФ указывает на дискриминацию при увольнении, допускаемую со стороны работодателя, который пренебрегает правами профсоюзов, - считает бывшая сотрудница "Лентеплоприбора". - Приведенное правоприменение лишает смысла проведение переговоров между работодателем и профсоюзом.

КС РФ не нашел в оспоренных нормах ТК расхождений с принципами Основного Закона страны, однако согласился с позицией заявительницы в части правоприменительной практики. Увольнение до вступления в силу решения суда "фактически позволяло бы игнорировать необходимость получения работодателем предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа", указал КС.

КС РФ не нашел в оспоренных нормах ТК расхождений с принципами Основного Закона страны, однако согласился с позицией заявительницы в части правоприменительной практики

Это недопустимо, поскольку тем самым создаются предпосылки для ослабления свободы и независимости профсоюзов. В то же время нарушение установленного порядка увольнения лидеров профсоюза необязательно влечет за собой восстановление на работе.

Если формальные признаки - единственное основание для оспаривания, суд вправе изменить дату увольнения с момента признания решения вступившим в законную силу. В этом случае работнику выплатят средний заработок за период между двумя приказами.