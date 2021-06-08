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08.06.2021 12:25
Рубрика: Власть

Граждан смогут оперативно искать по геолокации в случае исчезновения

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект о поиске людей по геолокации. К основному чтению депутатам удалось сбалансировать документ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Изменения вносятся в закон об оперативно-розыскной деятельности. Инициативу предложили сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также ряд депутатов от "Единой России". Законопроект ко второму чтению претерпел существенные изменения, и новая редакция стала сбалансированной, считает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Обеспечивается незамедлительный розыск людей, но при этом сохраняется и тайна связи, отметил он.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, в ходе поисковых работ счет идет на часы, и промедление может стоить человеку жизни. Так, к примеру, заблудившийся в лесу грибник, либо ушедший из дома пожилой человек могут погибнуть.

А благодаря принятию такого закона оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда.

Согласно поправкам, в течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем тот связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон. При этом оперативные службы должны будут в течение суток уведомить суд о своих действиях, и если после этого в течение 48 часов разрешение суда не будет получено, прекратить использовать доступ к данной информации.

Как показывает практика, большинство из пропавших имеют при себе мобильные телефоны, добавил спикер Госдумы. "И использование сведений о месте нахождения абонента в сети - наиболее эффективный способ найти их как можно быстрее, - резюмировал парламентарий. - Даже если в какой-то момент сеть пропала, можно определить последнее местоположение, когда телефон был в сети, и это значительно сузит круг поисков".

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