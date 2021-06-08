Лукашенко доложили о работе военно-промышленного комплекса

В силу сложившихся обстоятельств, констатировал Александр Лукашенко, очень остро стоит вопрос обеспечения Вооруженных Сил современным вооружением, подчеркнув, что речь идет именно о тех видах, "которые нужны для силовых структур".

Президент Беларуси, сообщает 8 июня пресс-служба главы государства, принял с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса заместителя премьер-министра Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.

Говоря о санкционных угрозах со стороны Запада, белорусский лидер дал понять, что ограничительные меры не повлияют на работу военно-промышленного комплекса, который вносит приличный вклад в экономику страны, создавая высокотехнологичные производства, сравнимые только с космическими и атомными технологиями.

"Наш ВПК не имеет таких разветвленных связей с теми, кто угрожает нам санкциями. Мы не имеем прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, Евросоюзом. Понятно, что с теми, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения, у нас хорошие отношения", - удовлетворительно отметил президент.

Он поинтересовался в этой связи финансовыми и экономическими показателями оборонных производств, спросил, как продвигается разработка перспективных видов вооружений, в частности, ракет для реактивной системы залпового огня "Полонез".

Еще одной темой доклада стало участие предприятий ВПК Беларуси в юбилейной, 10-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2021, которая пройдет в конце июня в Минске.

По словам Дмитрия Пантуса, несмотря на то, что официально четыре предприятия Госкомвоенпрома входят в пакет санкций, исторически все предприятия оборонного сектора экономики всегда находились под давлением. "Это естественно. Никто не согласится с тем, что где-то какая-то Беларусь будет вооружаться, да еще и собственное оружие будет производить", - подчеркнул в этой связи Лукашенко. "Зачастую это даже открытая зависть к достижениям военно-промышленного комплекса Республики Беларусь", - добавил глава военпрома.

Говоря о новинках военной техники, он позже сообщил журналистам, что на предстоящей выставке вооружений, о которой упоминал Лукашенко, будет впервые выставлен бронетранспортер разработки Минского завода колесных тягачей. А всего на MILEX-2021 будет представлено более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники Беларуси, 177 из них будет представлено впервые, а 88 - это новые модернизированные образцы.

Кстати, отмечают военные обозреватели, предстоящая в июне выставка по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе.