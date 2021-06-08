МИД: Мир после пандемии не станет глобусом НАТО или ЕС

Мир после завершения пандемии останется многополярным. Такое мнение на форуме "Примаковские чтения" высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Постпандемическая реальность будет многополярной, полицентризм - это состоявшаяся реальность", - сказал он. И добавил, что именно поэтому "мир совершенно точно не будет ни глобусом НАТО, ни глобусом Евросоюза", а в нем будет "существовать множественность выбора государствами путей развития, политических систем".

Высокопоставленный дипломат отметил, что рано говорить о конкретных уроках пандемии для человечества. Однако он напомнил, что в острую фазу европейские страны действовали по принципу "своя рубашка ближе к телу", а не руководствовались интересами солидарности". Частью международной политики стали разного рода ограничения и санкции, отметил Грушко, которого цитирует ТАСС.