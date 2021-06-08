МИД: Москве неважно, где и когда встречаются Байден и Зеленский

На Смоленской площади прокомментировали недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что хозяин Белого дома Джо Байден во время телефонного разговора пригласил его посетить в июле Вашингтон.

Как заявил агентству РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, Москве "неважно, в каком формате встречаются Байден и Зеленский", поскольку суть политики Вашингтона на Украине и так понятна российской стороне. "РФ исходит из того, что напряженность, создаваемая безответственной линией США на Украине, сохранится. А кто и где встречается - вторично", - заключил дипломат.

При этом источники в Белом доме сообщили, что Байден решил не встречаться с Зеленским до российско-американского саммита, который, как известно, должен состояться 16 июня в Женеве.