Минобороны опубликовало данные о коронавирусе в армии

За прошедшие сутки от Covid-19 вылечили пять военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 33 690 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 116,2 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19. Об этом во вторник, 8 июня Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства.

Там сказано, что под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 418 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 275 таких пациентов находятся в ведомственных госпиталях. Четырех заболевших лечат гражданские медики. Еще 139 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у троих инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 42 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 76 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 896 человек, 252 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более чем 23,3 тысячи пациентов, из которых свыше 7,4 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.