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08.06.2021 18:56
Рубрика: Общество

Минобрнауки меняет порядок отбора иностранцев на обучение в российских вузах

Текст: Мария Агранович
Министерство науки и высшего образования подготовило проект приказа, меняющего правила отбора иностранцев и лиц без гражданства на обучение в российских вузах в рамках квоты правительства.

Что предлагается изменить? Документ устанавливает новые категории абитуриентов-иностранных граждан, у которых будет право приоритетного зачисления в вузы России, причем без прохождения отборочных мероприятий.

Фото: Татьяна Кравченко
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Такое право, по мнению Минобрнауки, должно быть предоставлено тем иностранцам, кто участвовал в российских и зарубежных мероприятиях для школьников и студентов и показал самые высокие результаты.

А именно:

- члены национальных сборных команд-участниц международных олимпиад по общеобразовательным предметам;

- победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;

- победители национальных олимпиад по общеобразовательным предметам, проводимых государствами - участниками СНГ;

- победители и призеры итоговых этапов мероприятий, включенных в перечень для предоставления грантов Президента РФ студентам, аспирантам и магистрам.

В пояснительной записке к проекту документа указано, что правом приоритетного зачисления иностранные граждане смогут пользоваться в год участия в олимпиаде или конкурсе, а также в течение двух следующих лет. Если число кандидатов превысит количество мест, выделенных иностранному государству по квоте, то по согласованию с Минобрнауки будут устанавливаться дополнительные критерии отбора.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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