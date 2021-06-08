Минобрнауки меняет порядок отбора иностранцев на обучение в российских вузах

Что предлагается изменить? Документ устанавливает новые категории абитуриентов-иностранных граждан, у которых будет право приоритетного зачисления в вузы России, причем без прохождения отборочных мероприятий.

Такое право, по мнению Минобрнауки, должно быть предоставлено тем иностранцам, кто участвовал в российских и зарубежных мероприятиях для школьников и студентов и показал самые высокие результаты.

А именно:

- члены национальных сборных команд-участниц международных олимпиад по общеобразовательным предметам;

- победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;

- победители национальных олимпиад по общеобразовательным предметам, проводимых государствами - участниками СНГ;

- победители и призеры итоговых этапов мероприятий, включенных в перечень для предоставления грантов Президента РФ студентам, аспирантам и магистрам.

В пояснительной записке к проекту документа указано, что правом приоритетного зачисления иностранные граждане смогут пользоваться в год участия в олимпиаде или конкурсе, а также в течение двух следующих лет. Если число кандидатов превысит количество мест, выделенных иностранному государству по квоте, то по согласованию с Минобрнауки будут устанавливаться дополнительные критерии отбора.