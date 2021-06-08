Минсельхоз подготовит обращение в правительство с просьбой рассмотреть вопрос о росте цен на минеральные удобрения, сообщили "РГ" в ведомстве. Некоторые виды удобрений подорожали за год вдвое. Это может привести к снижению урожая зерновых и в итоге росту цен на муку и хлеб, считают аграрии.

С жалобой на рост цен в минсельхоз обратились власти Ставропольского и Краснодарского краев, рассказали "РГ" в ведомстве. В частности, речь идет о фосфорных удобрениях. По результатам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 8 июня аммофос (один из видов фосфорного удобрения) продавался за 57 тыс. рублей за тонну, то есть фактически вдвое дороже, чем год назад. Цены на карбамид выросли за год на 38%, сульфоаммофос - на 96%. По данным "Ведомостей", власти южных регионов обратились с этой проблемой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Аграрии оказались в вилке: с одной стороны, дорожающие ресурсы (удобрения, топливо, семена), с другой - ограничения цен на сельхозпродукцию в виде экспортных квот и пошлин, говорит глава экспертного совета аграрного комитета Госдумы Иван Рубанов.

На зерновые со 2 июня установлена плавающая пошлина. Прибыль аграриев падает, а производителей минудобрений сохраняется. Есть риски, что аграрии станут снижать площади под культурами, а это приведет к росту цен на продовольствие на внутреннем рынке, рассуждает эксперт.

Но на фоне роста цен на продовольствие на мировом рынке маржа российских аграриев растет. По оценкам Россельхозбанка, рентабельность растениеводства в прошлом году достигла 29% а экспорт продовольствия - 30,5 млрд долл.

В то же время для российских производителей минудобрений по соглашению с ФАС уже несколько лет действуют меры по сдерживанию цен. В итоге на внутреннем рынке они стоят дешевле, чем на мировом. По данным Росстата, разница достигает 20-30%.

При этом доля минеральных удобрений в конечной стоимости буханки хлеба не превышает 2-3%, оценивает Рубанов. То есть рост цен на удобрения вряд ли серьезно отразится на конечной цене продукта. Более того, по мнению Рубанова, нет рисков и снижения внесения удобрений - если аграрии хотят получать хороший урожай, они будут их покупать по любой цене. "Здесь речь, скорее, о перераспределении прибыли между аграриями и производителями удобрений", - считает эксперт.

В зависимости от почв, климата и правильности применения удобрений, они могут повысить урожай зерновых на 30-150%, подсолнечника - на 30-50%, картофеля и гречки - в 2-3 раза, оценивают в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

Минудобрения на внутреннем рынке дешевле, чем на мировом, на 20-30%, по данным Росстата

Сейчас цены на минудобрения растут во всем мире после значительного падения (в 1,5 раза) за последние три года, объясняют в РАПУ. Во многом росту спроса на удобрения в России и в мире способствует повышение цен на продовольствие. В России рост спроса на минудобрения в этом году стимулировали резко выросшие цены на сельхозпродукцию, увеличение площадей под ключевыми наиболее емкими в плане потребления минудобрений культурами (зерновые и зернобобовые, сахарная свекла) и в целом позитивная экспортная перспектива этого сезона.

"С учетом того, что доля удобрений в цене социально значимых продуктов питания не превышает 1-2%, денежный поток, который есть сегодня у российских сельхозтоваропроизводителей, позволяет вдоволь покупать удобрения и инвестировать в будущий урожай", - уверены в РАПУ.

По состоянию на 8 июня необоснованного роста цен минудобрений не выявлено, сообщили "РГ" в ФАС. "Официальные данные об увеличении цен в мае 2021 года в ФАС не поступали, как и соответствующие жалобы от сельхозпроизводителей", - отметили в ведомстве. Там добавили, что весенние посевные работы уже обеспечены удобрениями в полном объеме, так как их контрактация происходит на месяц раньше фактической поставки. Рабочая группа из представителей ФАС, минпромторга, минсельхоза следит за ситуацией на рынке минудобрений и оперативно принимает меры по недопущению роста цен на них, заверили в ФАС.