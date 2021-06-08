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08.06.2021 19:03
Рубрика: В мире

Последний приговор

Младичу подтвердили пожизненное заключение
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Во вторник суд ООН в Гааге (а точнее - так называемый "остаточноый механизм" Международного трибунала по бывшей Югославии, который к настоящему моменту уже не действует) рассмотрел апелляцию на приговор экс-командиру боснийских сербов Ратко Младичу, приговоренному в 2017 году к пожизненному сроку по обвинению в военных преступлениях. Как сообщило Reuters, вердикт был оставлен без изменений. Ранее все наблюдатели признавали шансы на пересмотр дела почти нулевыми.

Несмотря на проблемы со здоровьем, о которых сообщали родные 79-летнего Младича, он лично присутствовал в зале заседания, из которого велась прямая трансляция. Его можно было видеть за прозрачным стеклом в темном пиджаке, светлой рубашке и маске на подбородке. На отклонение апелляции Младич отреагировал спокойно.

Апелляционная палата в Гааге не признала Младича виновным в геноциде

Как писала The Guardian, апелляцонной палате пришлось вновь рассмотреть 10 из 11 пунктов обвинения, по которым Младич в свое время был признан виновным. Среди них - геноцид (прежде всего в отношении боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году), массовое истребление мирных жителей, депортации, нарушение законов и обычаев войны.

Cторона защиты могла бы выиграть апелляцию лишь в том случае, если бы решение изменили трое из пяти судей, а это маловероятно. Лишь председательствующая по этому делу Приска Матимба Ньямбе из Замбии высказывала особое мнение в отношении осужденного трибуналом в 2012 году Здравко Толимира, экс-помощника Младича по вопросам разведки, назвав улики против него недостаточными. Намерения самого Младича она также не признавала криминальными, отмечает The Guardian.

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