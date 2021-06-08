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08.06.2021 13:55
Рубрика: Экономика

Названы самые перспективные для экспорта российские продукты

Текст: Татьяна Карабут
В ближайшее время зерно останется основной экспортной продукцией АПК, несмотря на введенные ограничения в виде квот и пошлин. Но увеличить экспорт продовольствия можно за счет переработанной продукции: вместо подсолнечника - масла, вместо рыбы - рыбных консервов и т.п., считает президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов.

Напомним, на ПМЭФ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что план по экспорту продукции АПК к 2030 году будет увеличен с 45 до 47 миллиардов долларов уже с учетом существующих ограничений на экспорт отдельной продукции (зерна, масличных, крупы). По его оценке, в уходящем сезоне на внешние рынки будет поставлено около 48 миллионов тонн зерна, из них пшеницы - около 37 миллионов тонн. Тем самым Россия сохранит лидирующие позиции на мировом рынке зерна.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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По словам заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина, за последние шесть лет экспорт продукции АПК вырос почти вдвое - более чем на 14 миллиардов долларов. По результатам прошлого года, несмотря на пандемию, экспорт российского продовольствия достиг рекордных 30,5 миллиарда долларов, впервые превысив импорт. Чтобы развивать АПК, надо увеличивать экспорт, расширять каналы и объемы сбыта. По мнению Левина, это позволит привлечь дополнительные инвестиции, укрепить продовольственную безопасность страны и одновременно повысить доступность продовольствия на внутреннем рынке.

По прогнозам Россельхозбанка, в новом агросезоне доля России на мировом рынке масложировых культур составит 26%, на рынке пшеницы - 11%. Наибольший потенциал роста агроэкспорта замминистра видит в поставках продовольствия в Китай, Индию, страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Речь может идти о поставках зерновых, растительных масел, рыбы и морепродуктов, мясной и молочной продукции, кондитерских изделий.

Булатов напоминает, что Россия уже ставила задачу увеличения экспорта до 45 миллиардов долларов к 2024 году. Однако в прошлом году сроки были сдвинуты на шесть лет. Поэтому гарантировать выполнение новых обещаний сложно. По его словам, сейчас 40% российского экспорта приходится на зерновые, еще 40% - на готовое продовольствие (масло, кондитерские и колбасные изделия и т.п.), еще 20% - рыба. И если в увеличении экспорта зерна есть сомнения (из-за введения ограничительных мер), лучше сосредоточиться на увеличении экспорта готовой продукции. На ее вывоз нет ограничений, она стоит дороже, и, значит, за счет такой продукции можно добиться увеличения экспорта в денежном выражении и оставить добавленную стоимость внутри страны.

Но для этого необходимо изменить систему господдержки, сместив ее с поддержки аграриев (то есть производства сырья) на поддержку перерабатывающих предприятий (готовой продукции), считает Булатов.

"Сейчас на мировом рынке цены на продовольствие выше, чем на внутреннем. Если не предпринимать мер, все сельхозсырье уйдет на внешний рынок. А если дать субсидии нашей пищевой промышленности, чтобы производители зерна могли продать продукцию отечественным мукомольным предприятиям, которые могли бы купить зерно у него по цене, близкой к мировой, - другое дело. Если правительство даст переработчикам субсидию, вполне возможно, что тогда этот экспортный поток сам по себе "завернется" внутрь", - поясняет Булатов. Сейчас на поддержку экспорта продукции АПК выделяется порядка 3,5 миллиарда долларов в год. Неплохо было бы часть этих средств сосредоточить на "стабилизацию экспортного потенциала", говорит эксперт.

Россия может расширить ограничения на экспорт продовольствия

При этом, по его мнению, нам лучше ориентироваться на быстро растущие рынки - Юго-Восточная Азия, страны Ближнего и Среднего Востока. "Уровень жизни в этих странах растет. А практика показывает, что, когда в таких странах с довольно скромными доходами населения возрастают их доходы, то население предпочитает тратить доходы на продовольствие. Поэтому спрос на импортное продовольствие будет расти", - поясняет Булатов.

Экономика АПК Экономика ВЭД

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