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Обновляйтесь. У iOS 15 есть главный плюс, который заметили не все

Текст:   Антон Благовещенский
08.06.2021,  
16:01
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Вечером 7 июня Apple представила новую версию iOS 15. Многие настолько увлеклись обсуждением новшеств, что забыли обратить внимание на главное.

О чем это я? О том, что установить iOS 15 можно будет на смартфоны Apple, начиная с iPhone 6s. Эти аппараты были выпущены в сентябре 2015 года и спустя целых шесть смогут получить большое обновление системы.

Apple представила iOS 15

Также iOS 15 получит и iPhone SE, который многие эксперты уже похоронили и списали в утиль - ожидалось, что он не обновится до пятнадцатой версии iOS, но Apple удалось всех удивить.

Разумеется, будут доступные не все новые функции - для некоторых из них просто не хватит аппаратной начинки, однако большинство нововведений станут доступны даже владельцам "старичков".

Сравните такой с миром Android, где смартфоны получают максимум три больших обновления, после чего производители забывают про них навсегда.

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