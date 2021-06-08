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08.06.2021 20:07
Рубрика: Власть

Около 90 процентов кадетов собираются поступать в вузы Минобороны

Текст: Юрий Гаврилов
Около 85-90 процентов выпускников президентских кадетских училищ изъявляют желание пойти в вузы Минобороны России или в учебные заведения силового блока. Об этом во вторник сообщил статс-секретарь, замминистра обороны Николай Панков.
Фото: Прес-сслужба Минобороны Фото: Прес-сслужба Минобороны
Фото: Прес-сслужба Минобороны

По его словам, такая тенденция абсолютно понятна. "Мы учим с 5-го класса и, конечно, за семь лет многое вкладываем в своих воспитанников", - пояснил замминистра во время посещения Оренбургского президентского кадетского училища. Образовательному учреждению исполнилось 10 лет, и Панков вручил его ректору Татьяне Машковской поздравление президента РФ Владимира Путина и грамоту министра обороны Сергея Шойгу.

Оренбургское училище стало первым президентским кадетским училищем в России. Его создали на базе местного высшего зенитного ракетного командного училища им. Орджоникидзе. Панков напомнил, что с первых дней перед "кадеткой" стояли амбициозные задачи. Надо было организовать подготовку высокообразованных, всесторонне развитых молодых людей - патриотов Отечества. А также стать площадкой инновационного развития всей системы довузовского образования Минобороны.

"Десятилетний опыт работы показал, что вы с этой задачей успешно справляетесь, - сказал замминистра. - На базе оренбургской "кадетки" апробируются передовые образовательные технологии, реализуются новые проекты. Сотрудников училища отличают высокий профессионализм. отзывчивость, внимательное отношение к кадетам, понимание педагогической деятельности как особой, социально значимой миссии".

Статс-секретарь напомнил, что именно в Оренбургском училище зародились идеи проведения среди суворовцев, нахимовцев, кадет и воспитанниц пансиона МО новых развивающих мероприятий. По словам Панкова, речь, в частности, идет о первом кинофестивале "Кадетский взгляд", первом чемпионате по шахматам, первых робототехнических классах.

"В Оренбургском президентском кадетском училище курсы кадет выбирают себе героя коллегиальным решением. Вот наш современный герой Александр Прохоренко. Они о нем знают, на него равняется, - отметил замминистра. - Мне кажется, воспитание на примере - это очень важно. И не менее важно, что у ребят есть герои сегодняшнего дня".

Фото: Прес-сслужба Минобороны

На территории училища Панков побывал у комплекса "Барельеф героев Отечества", который был открыт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Рядом с ним расположена памятная доска в честь героя России Прохоренко.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Статс-секретарь также проверил учебно-материальную базу "кадетки". В кабинете химии как раз шли занятия на демонстрационном комплексе "Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева". Там размещены прозрачные ячейки-контейнеры, содержащие оригинальные образцы химических элементов в различных агрегатных состояниях. Радиоактивные и другие опасные для здоровья элементы представлены там в виде пластмассовых макетов и обозначений. Также Панков ознакомился с встроенной системой голосового сопровождения "Виртуальный преподаватель", которая содержит учебную информацию о таблице и химических элементах.

В кабинете астрономии замминистра показали интерактивный экран со звездным небом и реальным расположением небесных тел искусственного и естественного происхождения. А еще там есть макеты ракет, изготовленных по индивидуальному заказу, гравитационные весы и манекен космонавта. Такой уникальный кабинет астрономии в других учебных заведениях России не увидишь.

Фото: Прес-сслужба Минобороны

В кабинете биологии Панкова заинтересовал интерактивный сенсорный стол с трехмерными анатомическим и физиологическим атласами и очками виртуальной реальности. Компьютерные визуализации позволяют слой за слоем проникать внутрь человеческого тела, изучая особенности строения отдельных органов и систем.

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