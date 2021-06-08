Патентная защита ограничится 25 годами

Заявители находят производное от основного вещества, которое лишь незначительно отличается от исходного, и когда срок патентной защиты подходит к концу, регистрируют его как новое изобретение. После окончания действия следующего патента трюк повторяется и монопольные права на выпуск препарата становятся буквально вечными. "Сфера обращения лекарственных средств относится и к публичному праву, необходимо обеспечить баланс интересов участников фармрынка и общества, которое заинтересовано в получении доступных и дешевых лекарств", - продолжает Эриванцева.
В ЕС использование "вечнозеленых" патентов считается злоупотреблением доминирующим положением на рынке, в США борьба идет на уровне судебных решений, имеющих прецедентную силу.
"С точки зрения доступности лекарств для пациентов в краткосрочной и среднесрочной перспективе изменения могут заметно повысить обеспеченность современной терапией в связи со снижением стоимости препаратов при выходе дженериков, - пояснил "РГ" юрист, эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. - В то же время в долгосрочной перспективе по отдельным продуктам такие изменения могут повлиять на привлекательность российского рынка для фармкомпаний и повлечь более позднюю регистрацию инновационных препаратов и их вывод на рынок ЕАЭС".