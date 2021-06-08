Патентная защита ограничится 25 годами

Бесконечно продлевать патентную защиту востребованных на рынке лекарств больше нельзя. Теперь любой желающий сможет наладить выпуск дженериков популярных лекарств через 20 или 25 лет после их изобретения, когда закончится срок патентной защиты. Это сделано для противодействия стратегии обновления патентов, которую используют правообладатели, чтобы растянуть свое монопольное право на выпуск того или иного препарата на бесконечно долгий срок, объяснила замдиректора Федерального института промышленной собственности Татьяна Эриванцева.

Заявители находят производное от основного вещества, которое лишь незначительно отличается от исходного, и когда срок патентной защиты подходит к концу, регистрируют его как новое изобретение. После окончания действия следующего патента трюк повторяется и монопольные права на выпуск препарата становятся буквально вечными. "Сфера обращения лекарственных средств относится и к публичному праву, необходимо обеспечить баланс интересов участников фармрынка и общества, которое заинтересовано в получении доступных и дешевых лекарств", - продолжает Эриванцева.

В ЕС использование "вечнозеленых" патентов считается злоупотреблением доминирующим положением на рынке, в США борьба идет на уровне судебных решений, имеющих прецедентную силу.

"С точки зрения доступности лекарств для пациентов в краткосрочной и среднесрочной перспективе изменения могут заметно повысить обеспеченность современной терапией в связи со снижением стоимости препаратов при выходе дженериков, - пояснил "РГ" юрист, эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. - В то же время в долгосрочной перспективе по отдельным продуктам такие изменения могут повлиять на привлекательность российского рынка для фармкомпаний и повлечь более позднюю регистрацию инновационных препаратов и их вывод на рынок ЕАЭС".