Новости

Царьпанк-фэнтези "Тень и кость" продлено на второй сезон 12:21
Верховный суд разработал законопроект о форме для работников судебного аппарата 12:15
Вышел трейлер криминальной драмы Содерберга "Без резких движений" 11:57
Оперштаб: Еще 2 018 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:52
Госдума одобрила поправки о развитии регионов 11:51
ПФР напомнил о праве льготников заменить набор соцуслуг денежной выплатой 11:51
Китай подтвердил подготовку контрсанкций против Запада 11:43
Ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов госпитализирован с COVID 11:34
Добровольным пограничникам могут назначить выплаты 11:33
Экосбор на товары каждый год будет расти на 10% 11:27
Рябков: Байден услышит о том, что обвинения по Украине идут не по адресу 11:18
Мини-сады появятся около будущей станции БКЛ "Сокольники" 11:05
Решетников допустил аномальный рост экономики в мае 11:01
Абрамченко поручила определить риски изменения климата 11:00
В Болгарии у здания Верховного суда протестующие разбили палаточный лагерь 10:51
Белорусская молодежь примет участие в международном форуме "Мы помним!" 10:50
На Урале ФСБ пресекла семейный бизнес оружейников 10:50
Ушаков: Подвижек по подготовке встречи Путина с Зеленским пока нет 10:49
В Новосибирске женщина погибла в цехе по производству триплекса 10:46
РПЛ заняла пятое место по количеству игроков на Евро-2020 10:45
Белорусская команда МАЗ примет участие в ралли "Шелковый путь"- 2021 10:44
В Тюмени спасли лицо пациенту с саркомой верхней челюсти 10:37
"Желтый" уровень погодной опасности в столице продлили до четверга 10:32
В Челябинске обрушились две стены жилого дома 10:30
Кабмин расширил полномочия Фонда защиты прав дольщиков 10:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
В каких случаях наследник может ничего не получить
В каких случаях наследник может ничего не получить
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 11:51
Рубрика: Экономика

ПФР напомнил о праве льготников заменить набор соцуслуг денежной выплатой

Текст: Василий Кошкин

Федеральные льготники имеют право заменить набор социальных услуг на денежную выплату. Заявление для этого необходимо подать до 1 октября, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
В ПФР напомнили об условиях досрочной пенсии для предпенсионеров

В ПФР отметили, что тем, кто не изменил свое решение, подавать заявление повторно не требуется - действие документа будет продлено автоматически до тех пор, пока льготник не подаст заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг.

В Пенсионном фонде напомнили, что в прошлом году перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, предоставляемых в рамках набора соцуслуг был расширен. В связи с этим специалисты советуют обдуманно подойти к принятию решения о замене части набора социальных услуг по предоставлению бесплатных лекарств деньгами.

"Льготники, отказавшиеся от получения полного набора социальных услуг либо от его лекарственной составляющей, не смогут получать бесплатно необходимые препараты даже при выявлении онкологического заболевания и, как следствие, возникнет необходимость приобретать их самостоятельно", - напомнили в ПФР.

Фото: iStock
Россиянам станет легче получить региональные льготы

С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эквивалента набора социальных услуг составляет 1211,66 рубля в месяц (933,25 рубля - лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; 144,37 рубля - путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний; 134,04 рубля - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно).

Заявление о выборе формы предоставления набора социальных услуг можно подать в клиентских службах ПФР, в МФЦ, через Личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг. Документ также можно направить в ПФР по почте, но при этом подпись заявителя должна быть нотариально заверена.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

Главное сегодня

Володин: Никого не имеют право увольнять за отказ делать прививку
Решетников допустил аномальный рост экономики в мае
Axios: В Киеве неверно истолковали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
Россия запретила въезд девяти гражданам Канады
Юрист рассказал о выплатах, которые ожидают россиян этим летом
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет