ПФР напомнил о праве льготников заменить набор соцуслуг денежной выплатой

Федеральные льготники имеют право заменить набор социальных услуг на денежную выплату. Заявление для этого необходимо подать до 1 октября, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ПФР отметили, что тем, кто не изменил свое решение, подавать заявление повторно не требуется - действие документа будет продлено автоматически до тех пор, пока льготник не подаст заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг.

В Пенсионном фонде напомнили, что в прошлом году перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, предоставляемых в рамках набора соцуслуг был расширен. В связи с этим специалисты советуют обдуманно подойти к принятию решения о замене части набора социальных услуг по предоставлению бесплатных лекарств деньгами.

"Льготники, отказавшиеся от получения полного набора социальных услуг либо от его лекарственной составляющей, не смогут получать бесплатно необходимые препараты даже при выявлении онкологического заболевания и, как следствие, возникнет необходимость приобретать их самостоятельно", - напомнили в ПФР.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эквивалента набора социальных услуг составляет 1211,66 рубля в месяц (933,25 рубля - лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; 144,37 рубля - путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний; 134,04 рубля - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно).

Заявление о выборе формы предоставления набора социальных услуг можно подать в клиентских службах ПФР, в МФЦ, через Личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг. Документ также можно направить в ПФР по почте, но при этом подпись заявителя должна быть нотариально заверена.