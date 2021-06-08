Пользователям рекомендуют отказаться от популярного приложения

Отсутствие сквозного шифрования делает использование Facebook Messenger небезопасным. Кроме того, у мессенджера есть функции, также влияющие на безопасность использования.

Как пишет исследователь Зак Дофман на сайте Forbes, мессенджер Facebook тесно связан с самой соцсетью и активно используется молодой аудиторией, включая несовершеннолетних людей. Легкий и простой переход из Facebook в Messenger открывает возможности для преследования, считает эксперт.

В WhatsApp, который изначально задумывался как средство для поддержания личных контактов, нельзя найти человека и написать ему; кроме того, мессенджер поддерживает сквозное шифрование, защищая сообщения и звонки от перехвата.

Удалять Facebook Messenger не нужно, однако "чувствительную" переписку лучше перенести в другие мессенджеры с поддержкой сквозного шифрования.