Пользователям рекомендуют отказаться от популярного приложения

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Текст:   Антон Благовещенский
08.06.2021,  
17:09
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Отсутствие сквозного шифрования делает использование Facebook Messenger небезопасным. Кроме того, у мессенджера есть функции, также влияющие на безопасность использования.

Как пишет исследователь Зак Дофман на сайте Forbes, мессенджер Facebook тесно связан с самой соцсетью и активно используется молодой аудиторией, включая несовершеннолетних людей. Легкий и простой переход из Facebook в Messenger открывает возможности для преследования, считает эксперт.

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В WhatsApp, который изначально задумывался как средство для поддержания личных контактов, нельзя найти человека и написать ему; кроме того, мессенджер поддерживает сквозное шифрование, защищая сообщения и звонки от перехвата.

Удалять Facebook Messenger не нужно, однако "чувствительную" переписку лучше перенести в другие мессенджеры с поддержкой сквозного шифрования.

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