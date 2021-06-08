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08.06.2021 09:34
Рубрика: В мире

Посол КНР сравнил теорию о происхождении коронавируса с ложью о биооружии в Ираке

Текст: Екатерина Забродина

Посол Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй припомнил, как 12 лет назад госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал с трибуны Совбеза ООН пробиркой с неким белым порошком - якобы доказательством наличия бактериологического оружия у Ирака (этот аргумент, как известно, стал решающим для одобрения военной операции против Саддама Хусейна). По мнению дипломата, теперь то же самое делают американские спецслужбы, выдвигая бездоказательные версии о том, будто коронавирус был искусственно создан в лаборатории.

Фото: Reuters
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"Происхождение коронавируса - это предмет научного исследования, им должны совместно заниматься ученые всего мира... Любые заключения должны координироваться с установками ВОЗ и базироваться на соответствующих научных методах. Кампания, направленная на то, чтобы политизировать версию происхождения вируса и очернить Китай, не отличается от лжи 12-летней давности о том, будто Ирак обладает оружием массового уничтожения", - написал господин Пэнъюй у себя в Twitter.

Тем самым глава дипмиссии заочно ответил на публикации в западных СМИ, утверждающих, будто вирус мог быть создан искусственно в китайской лаборатории, откуда, по утверждениям неких источников в американских спецслужбах, якобы и произошла утечка.

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