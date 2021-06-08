Посольство РФ в США назвало провокационными учения Arctic Challenge

Посольство России в США назвало учения Arctic Challenge Exercise с участием Соединенных Штатов провокационными. Соответствующее заявление посольства опубликовано в Twitter.

Дипломаты отмечают, что маневры Arctic Challenge не способствуют укреплению доверия в Европе. Отмечается также, что эти учения противоречат мирному и устойчивому развитию Арктического региона

Напомним, в понедельник в соседних с Россией странах начались международные военные учения Arctic Challenge Exercise, которые проводятся раз в два года. Они проходят в воздушном пространстве трех стран - Финляндии, Швеции и Норвегии. Кроме скандинавских стран задействованы также ВВС Германии, США, Великобритании, Нидерландов и Дании.