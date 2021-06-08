Новости

Для поездки на Корсику с 9 июня потребуется паспорт вакцинации 06:06
Глава Росгеологии объяснил неисполнение контрактов на 2,4 млрд рублей 06:00
В Австралии найден динозавр размером с баскетбольную площадку 05:56
В Китае три горняка оказались под завалом при обрушении шахты 05:27
Посольство РФ в США назвало провокационными учения Arctic Challenge 04:50
Пушков назвал позерством намерение США говорить с Россией с позиции силы 04:28
АТОР: Число иностранцев, желающих привиться в РФ, составляет несколько тысяч 04:00
Мурашко: Данные о возможности вакцинации "Спутником V" беременных изучаются 03:27
Выручка Christie's по итогам "русских торгов" превысила 8 млн долларов 03:15
В Техасе запретили требовать у жителей подтверждение вакцинации от COVID-19 02:53
Генсек НАТО: Диалог с Россией не является признаком слабости 02:35
Цеков исключил возможность переговоров США с Россией "с позиции силы" 01:51
США заявили о выводе половины своих войск из Афганистана 01:24
Власти США вернули Colonial Pipeline выплаченные хакерам 2,3 млн долларов 00:54
Блинкен примет участие в саммите США и РФ в Женеве 00:06
TikTok намерен собирать "голоса" и "лица" пользователей 07.06.2021
Ростуризм и Росавиация напомнили о рисках полета на грузопассажирских рейсах 07.06.2021
Лавров обсудил с главами МИД Франции и Германии Донбасс и Карабах 07.06.2021
Путин наградил орденами тренера Москвину и актрису Чурсину 07.06.2021
Еще 35 российских легкоатлетов получили нейтральный статус 07.06.2021
Байден пригласил Зеленского в Вашингтон 07.06.2021
В Екатеринбурге рабочий выпал из строительной люльки из-за ветра 07.06.2021
Путин утвердил состав комиссии по научно-технологическому развитию 07.06.2021
За сутки 5 военнослужащих вылечили от коронавируса 07.06.2021
Марокко откроет воздушные границы для россиян с 15 июня 07.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
В каких случаях наследник может ничего не получить
В каких случаях наследник может ничего не получить
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 04:50
Рубрика: Власть

Посольство РФ в США назвало провокационными учения Arctic Challenge

Посольство России в США назвало учения Arctic Challenge Exercise с участием Соединенных Штатов провокационными. Соответствующее заявление посольства опубликовано в Twitter.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Северный флот начал учения по охране морских рубежей Арктики

Дипломаты отмечают, что маневры Arctic Challenge не способствуют укреплению доверия в Европе. Отмечается также, что эти учения противоречат мирному и устойчивому развитию Арктического региона

Напомним, в понедельник в соседних с Россией странах начались международные военные учения Arctic Challenge Exercise, которые проводятся раз в два года. Они проходят в воздушном пространстве трех стран - Финляндии, Швеции и Норвегии. Кроме скандинавских стран задействованы также ВВС Германии, США, Великобритании, Нидерландов и Дании.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США

Главное сегодня

Россия запретила въезд девяти гражданам Канады
МВД утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители
Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
Госсекретарь США признал завершение "Северного потока-2" свершившимся фактом
В Крыму оценили сообщения о протечке дамбы на границе с Украиной
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии