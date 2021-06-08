Правительство упрощает доступ малого бизнеса к гарантиям по кредитам

Правительство упрощает малому бизнесу доступ к гарантийной поддержке, сокращая тем самым сроки получения кредитов и количество отказов в них. После предварительного одобрения кредита в банке заемщику не понадобится обращаться в Корпорацию МСП за гарантией и ожидать одобрения заявки.

Поправки, которые позволят запустить "зонтичный механизм" выдачи гарантий, вошли в принятый Госдумой во втором чтении законопроект о реформе институтов развития (руководство ими передается в ведение ВЭБ.РФ).

Если субъект малого или среднего предпринимательства подпадает под установленные критерии, то при обращении в банк за кредитом он уже по умолчанию будет иметь поручительство Корпорации МСП, рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В пилотном режиме этот механизм будет запущен уже в этом году, сообщил "Российской газете" гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. "Банки, заключившие соглашение по этому механизму, будут самостоятельно предоставлять поручительство Корпорации в соответствии с утвержденными условиями, - пояснил он. - Гарантийная поддержка будет встроена в кредитный продукт банков". В итоге существенно увеличится количество предпринимателей, получивших гарантии, полагает Исаевич.

Гарантии помогают оформлять кредиты компаниям, у которых нет достаточных залогов. Ранее Счетная палата указала, что поддержкой национальной гарантийной системы за 5,5 года воспользовались менее 1% субъектов МСП, включенных в госреестр, и сделала вывод, что эта система не может оказывать существенного влияния на развитие малого бизнеса. В то же время, по оценке Счетной палаты, Корпорация способна продолжать наращивать обязательства: объем ее выплат по гарантиям на 30 сентября 2020 года составил лишь 2,13 млрд рублей, или 1,8% выданных гарантий, хотя изначально потери при дефолтах заемщиков прогнозировались на уровне 4,6-5,8%.

При обращении в банк за кредитом малый бизнес по умолчанию будет иметь поручительство Корпорации МСП

Переход от объемов к количеству получателей поддержки лежит в основе недавно принятой новой стратегии Корпорации МСП, отметил Александр Исаевич.

Какие именно банки войдут в пилотный проект, пока неизвестно, детали проекта также еще прорабатываются.