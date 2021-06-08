Представитель SWIFT в РФ: Россию не планируют отключать от системы переводов

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08.06.2021 18:04
Рубрика: Экономика

В SWIFT исключили отключение РФ от платежной системы

Россию не планируют отключать от международной системы межбанковских переводов SWIFT, заявил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Чернов Роман.

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"Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто - это никому не выгодно", - цитирует ТАСС его заявление в ходе выступления в Госдуме.

Ранее эту тему уже комментировали в Центробанке, указывая на отсутствие реальных рисков.

"Мы таких рисков пока не видим, но с точки зрения своей защищенности мы создали Систему передачи финансовых сообщений, которая работает на внутрироссийские операции", - передает РИА Новости заявление первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой.

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