Представитель SWIFT в РФ: Россию не планируют отключать от системы переводов

Россию не планируют отключать от международной системы межбанковских переводов SWIFT, заявил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Чернов Роман.

"Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто - это никому не выгодно", - цитирует ТАСС его заявление в ходе выступления в Госдуме.

Ранее эту тему уже комментировали в Центробанке, указывая на отсутствие реальных рисков.

"Мы таких рисков пока не видим, но с точки зрения своей защищенности мы создали Систему передачи финансовых сообщений, которая работает на внутрироссийские операции", - передает РИА Новости заявление первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой.