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10.06.2021 09:20
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Рубрика: Общество

Живи полной жизнью

Прогрессирование рассеянного склероза можно отложить на годы
Текст: Ирина Невинная
Рассеянный склероз (РС) не имеет никакого отношения к старческому возрасту. Потому что поражает он, причем чаще всего неожиданно, главным образом молодых, активных людей в возрасте 20-40 лет. Если не принять правильных и своевременных мер, если затянуть с постановкой диагноза и началом лечения, заболевание быстро приводит к тяжелой инвалидности. Что все мы можем сделать, чтобы таких больных стало меньше? Эти вопросы обсудили участники пресс-конференции, которую организовала научно-технологическая компания Merck (Дармштадт, Германия) в редакции "Российской газеты". Главным событием после завершения дискуссии стал премьерный показ одноактного балета "Болеро", который представил всемирно известный танцор Сергей Полунин, амбассадор проекта "Живи полной жизнью".
Матвиевская О.В., Полунин С.В., Познер В.В., Вернике М., Власов Я.В. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Матвиевская О.В., Полунин С.В., Познер В.В., Вернике М., Власов Я.В. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Матвиевская О.В., Полунин С.В., Познер В.В., Вернике М., Власов Я.В. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Премьера постановки - это часть большого проекта компании Merck "Живи полной жизнью". Цель его - поддержать пациентов с рассеянным склерозом, привлечь внимание к проблемам пациентов с этим заболеванием.

"Сегодня мы хотим еще раз напомнить, что полноценная жизнь с рассеянным склерозом возможна. Главная задача нашего проекта - поддержать людей с РС, обратить внимание на современные технологии, с которыми напрямую связаны перспективы лечения, и возможность жить полной жизнью. Мы хотим, чтобы все люди с РС вдохновились проектом, стали сильнее и поняли, что они не одиноки" - рассказал генеральный директор компании Merck в России и странах СНГ Маттиас Вернике.

Сергей Полунин отметил: "Для меня большая честь быть причастным к проекту "Живи полной жизнью", иметь возможность принести пользу обществу и тем, кто в этом особенно нуждается. Проект помогает задуматься об очень важных вещах, обратить внимание на окружающий мир и людей вокруг. Вместе мы делаем большое дело, которое способно изменить чьи-то жизни".

По данным Минздрава России, в нашей стране сейчас этот диагноз имеют более 80 тысяч человек. Но, как отметил профессор, президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Ян Власов, по факту таких пациентов может оказаться вдвое больше. Многие узнают о том, что больны, далеко не сразу - часто начальные проявления заболевания остаются без должного внимания , не всегда врачи, к которым обращаются пациенты с различными тревожными симптомами, проявляют настороженность по отношению к диагнозу "рассеянный склероз. Лечение сегодня проходят примерно 80% таких больных.

"Поэтому наша задача состоит даже не только в том, чтобы система здравоохранения использовала нужные возможности, которых сейчас достаточно, но и в том, чтобы обучить специалистов, информировать людей о ранних проявлениях заболевания, - это нужно для своевременной диагностики и лечения", - отметил Ян Власов, Д.м.н., профессор, президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом.

Точную причину, что становится триггером для дебюта заболевания, медики до сих пор назвать не могут - возможно, это стресс, возможно - перенесенное инфекционное заболевание. РС, как и другие аутоиммунные недуги, остается пока загадкой. Но последствия очень тяжелые: в головном и спинном мозге больного постепенно образуются "мертвые" зоны - и человек медленно, но неуклонно деградирует: теряет способность сохранять баланс, потом двигаться, может потерять зрение и другие жизненно важные функции - это зависит от того, какие именно участки центральной нервной системы поражаются в первую очередь.

"Проблема рассеянного склероза - одна из самых серьезных в мире среди неврологических заболеваний. Уступает разве только сосудистым заболеваниям, инсультам, - рассказал Ян Власов. - Можно с уверенностью сказать, что это заболевание бьет по золотому фонду страны. Молодые, активные люди, которые никогда ничем не болели. И вдруг, как гром среди ясного неба, возникает это состояние. Конечно, это огромный удар и для больного, и для его близких. Многие впадают в тяжелую депрессию - по нашим наблюдениям, и это подтверждается социологическими исследованиями, уровень суицидальных настроений у таких людей еще несколько лет назад был намного выше среднего. Сейчас ситуация намного лучше".

Хорошая новость в том, что в последние годы грозный диагноз стал не таким страшным: да, повернуть заболевание вспять, вылечить человека полностью врачи пока не могут. Но появились современные лекарства, которые тормозят прогрессирование недуга и способны, если пациент не отчаивается и прикладывает усилия, максимально, насколько это возможно, обеспечить продолжительность активной, полноценной жизни на многие годы.

Эксперты отметили, что крайне важно, чтобы люди, особенно молодежь, знали о таких возможностях. Были осведомлены о ранних признаках рассеянного склероза, и при появлении симптомов не тянули с обращением к врачу. И не менее важно, чтобы постоянно шла учеба врачей разных специальностей - терапевтов, офтальмологов, урологов, кардиологов, ревматологов - ведь на начальной стадии РС проявляет себя по-разному и, соответственно, настороженность на предмет такого диагноза должны иметь большинство узких специалистов.

Маттиас Вернике (Matthias Wernicke) и Ян Власов Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

При этом РС - это социально значимое заболевание. "Такие люди нуждаются во всесторонней поддержке. Это не только помощь с современной лекарственной терапией, но и психологическая и социальная поддержка, - рассказала глава Московского общества рассеянного склероза Ольга Матвиевская. - То есть, мы не просто защищаем права человека на достойное лекарственное обеспечение, качественную доступную медицинскую помощь, мы еще и стараемся, чтобы человек жил полноценной жизнью. Чтобы он мог растить детей, создавать семью,делать карьеру. Наша организация устраивает много социальных и культурных мероприятий для того, чтобы показать истории успеха - как люди, заболев, не опускают руки, продолжают бороться и полноценно себя реализовывать".

Возможно, именно этот путь борьбы в своем танце, созданном на знаменитую музыку "Болеро" М. Равеля, и воплотил на сцене Сергей Полунин.

"Я благодарен компании Merck за идею такого проекта - создать балет, - сказал артист. - Я всегда танцую для людей, они самое главное для меня. И в этой постановке я танцевал для людей с рассеянным склерозом. Я хочу рассказать, что чувствуют люди, пораженные таким недугом. Несмотря на драматизм темы, балет получился очень красивый. И теперь я спрашиваю себя: может ли танец лечить, может ли танец помочь? Мне кажется, и я надеюсь, что может".

Увидеть постановку могут все желающие на странице проекта livefulllife.ru.

Общество

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