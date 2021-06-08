Псаки не знает, зачем США ввели санкции против космической отрасли РФ

Пресс-секретарь президента США пообещала журналистам, что выяснит, зачем были введены санкции против российских предприятий космической отрасли и какое на этот счет сейчас мнение Белого дома, поскольку на данный момент у нее такой информации нет.

Таким образом Джен Псаки ответила на просьбу прокомментировать заявления главы Роскосмоса, призвавшего США снять санкции с Ракетно-космического центра "Прогресс" и ЦНИИмаш. Дмитрий Рогозин отметил, что от этого обстоятельства зависит выход РФ из проекта МКС.

"Я совсем немного об этом знала, пока вы не задали этот вопрос", - признала Джен Псаки. И добавила, что в этой сфере США исторически работают с Россией.

Напомним, что Рогозин предупредил, что не потерпит двуличия от Соединенных Штатов. Если Вашингтон хочет работать с Москвой по вопросам космоса, он должен снять все санкции, иначе "мы будем разворачивать национальные системы", подчеркнул глава Роскосмоса.