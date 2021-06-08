Путин: Надо совершенствовать систему долгосрочного ухода за пожилыми

К 2022 году планируется создать по всей России систему центров для организации ухода за пожилыми людьми и инвалидами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями социальных организаций.

"Долгосрочная система ухода чрезвычайно важна, ее нужно совершенствовать", - отметил глава государства​​​. По его словам, сейчас в России 24 профильных центра.

"В 2022 году система таких центров должна покрыть всю территорию Российской Федерации, - заявил Путин. - В самое ближайшее время определимся, и уверен, что те планы, о которых было сказано, а именно - создать систему по всей территории РФ к 2022 году, что эта задача будет решена".

Глава государства добавил, что Минтруд и правительство России определяют источники финансирования для поддержки этого вида социальной помощи.