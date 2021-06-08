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Рубрика: Власть

Люди с добрым сердцем

Владимир Путин назвал героическим труд социальных работников во время пандемии
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Вся система социальной защиты в России должна стать более современной и адресной. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций, которая прошла в режиме видеоконференции. Президент пообещал развивать в стране систему ухода за пожилыми людьми, поддерживать детей с аутизмом на государственном уровне, а также подумать над финансированием проектов волонтеров старшего поколения.
Владимир Путин призвал сделать систему социальной защиты в стране более адресной. Фото: РИА Новости Владимир Путин призвал сделать систему социальной защиты в стране более адресной. Фото: РИА Новости
Владимир Путин призвал сделать систему социальной защиты в стране более адресной. Фото: РИА Новости

Встреча прошла в День социального работника, и Путин отметил, что 320 лет назад, 8 июня 1701 года, решением Петра I в России по сути началось создание системы социальной защиты на государственном уровне (был подписан указ "Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых"). Он подчеркнул, что ценности милосердия, любви к ближнему и поддержки нуждающихся скрепляют многовековую историю российского народа, служат ее духовной основой.

Фото: Сергей Ильин/РИА Новости
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Путин отметил героическое выполнение своего долга социальными работниками и волонтерами за этот год. "Трудились на пределе сил, практически без выходных, ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить пожилых и тяжелобольных людей", - сказал президент. По его словам, опыт борьбы с коронавирусом показал, что только вместе можно решать самые сложные задачи. "Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты", - заявил президент. По его словам, необходимо выстроить все процедуры, нормативную базу так, чтобы максимально учесть интересы, нужды, запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи, внимании и заботе. Он напомнил, что государство также оказывало поддержку в этой сфере: были введены специальные доплаты работникам домов-интернатов, финансовую помощь от государства получили и сотрудники НКО, граждане, которые забрали из социальных учреждений к себе домой пожилых людей, инвалидов, детей-сирот. "Особое содействие было оказано социально ориентированным некоммерческим организациям. Речь о льготных кредитах, освобождении от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, снижении отчетности и числа проверок", - рассказал Путин.

Во время встречи президенту рассказывали о важнейших социальных проектах, которые меняют жизнь к лучшему людей, которым больше всего нужна помощь. Так, Путину представили проект "Молоды душой" и попросили государственной поддержки. "Программа дает уникальные возможности для людей старшего возраста открыть, реализовать свой потенциал", - рассказал директор АНО социальной реабилитации пожилых и инвалидов "Центр "Добровольцы серебряного возраста" Калининградской области Денис Бельский и сообщил, что по всей стране уже заработало 47 региональных центров "серебряного волонтерства". Путин поддержал программу и призвал правительство подумать на тем, чтобы "и финансирование шло в нужном объеме, чтобы расширялась эта работа по всей территории Российской Федерации и была необременительна для людей, в то же время была выстроена таким образом, чтобы даже небольшая денежка, как в народе говорят, все-таки никуда не исчезала и попадала туда, куда нужно".

Важная тема, которая прозвучала в ходе общения, - организация долгосрочного ухода за пожилыми людьми. Путин пообещал, что система профильных центров охватит всю страну уже в следующем году. "Для людей пожилого возраста, требующих особого внимания, или с инвалидностью, конечно, очень важно иметь возможность оставаться дома, в привычной среде, среди своих близких. В то же время мы прекрасно понимаем, что уход за такими людьми, которым требуется поддержка со стороны, это значительный, серьезный труд, в том числе и со стороны близких, у которых возникают в этой связи под час значительные ограничения, связанные с осуществлением трудовой деятельности", - уверен президент.

Владимир Путин также отметил важность волонтерских программ по профилактике социального одиночества. "Некоторые специалисты одиночество приравнивают к инвалидности, это не шутка. Некоторые специалисты так и говорят: это ведет к тяжелым последствиям... Поэтому чрезвычайно важно, что вы обратили на это внимание. Особенно уязвимые категории - это люди старших возрастов", - сказал он в беседе с представителями волонтерской программы "Дружные соседи". Отдельно президент отметил акцию "Мы вместе". Так, одна из участниц мероприятия, школьница из Адыгеи, рассказала о региональном ресурсном центре, в котором волонтеры трудятся плечом к плечу с соцработниками. Она также упомянула о планах выдвинуть свой проект на международную премию в сфере добровольчества "Мы вместе". "Движение "Мы вместе" оказалось в высшей степени востребованным в сложных условиях борьбы с пандемией", - отреагировал президент. Он напомнил, что в рамках объявленной премии проекты могут получить гранты размером до 2,5 млн рублей.

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Руководитель ресурсного центра социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра ГБУ "Центр социального развития Нижегородской области" Алиса Бадьянова рассказала на встрече о поддержке детей с аутизмом. Путин поблагодарил ее за работу и отметил, что государство уже оказывает таким детям поддержку по нескольким направлениям, но будет усиливать ее и разворачивать в нужном объеме по всей территории страны. "Детей с аутизмом, если мне память не изменяет, 22 тысячи человек примерно насчитывается в стране. Даже трудно сказать, нарушение это или нет, если иметь в виду, что некоторые считают, что Альберт Эйнштейн тоже был аутистом", - сказал президент, но добавил, сопровождать людей с такими особенностями "точно нужно", "нужно их поддерживать".

Одна из просьб - ввести отдельные награды для соцработников за их труд в период пандемии. Президент пообещал разобраться с этим вопросом. Он отметил, что недавно введенные в РФ орден Пирогова и медаль Луки Крымского должны распространятся и на социальную сферу. "Если это не так, мы это обязательно сделаем", - сказал глава государства. По его словам, работники соцсферы должны ощущать не только пусть небольшую, но денежную поддержку со стороны государства, но и признание в виде госнаград.

Ценности милосердия, любви к ближнему и поддержки нуждающихся скрепляют многовековую историю российского народа, служат ее духовной основой 

Путин признал также, что в самом начале пандемии "социальные работники оказались если не забытыми", то во всяком случае власти не сразу вспомнили, что эта сфера требует особой поддержки со стороны государства. "Надеюсь, что это все компенсировано должным образом", - сказал президент. Кроме того, он считает, что имидж социального работника необходимо поднимать. Путин подчеркнул, что одно дело, когда это замечается только на бытовом уровне, а другое дело - когда это вносится в федеральную повестку государственной политики. Он отметил, что это лишний раз подчеркивает не только доброе сердце социальных работников, но и политику государства в социальной сфере.

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