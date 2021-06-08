Путин пообещал обсудить вопрос учреждения госнаграды за работу в пандемию

Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос об учреждении специальной госнаграды за работу в период пандемии. С такой просьбой к нему обратилась одна из участниц встречи с представителями социальных организаций, которую президент проводит сегодня.

Путин отметил, что никакая награда не может в полной мере отразить то уважение, которое вызывает каждодневная работа социальных работников.

"У нас есть и орден Пирогова, и медаль Луки Крымского - мне казалось, что они распространяются и на социальную сферу. Но если не так, то мы это обязательно сделаем", - сказал глава государства и пообещал отдельно обсудить этот вопрос с правительством, отметив важность не только материальной поддержки, но и морального поощрения.