Путин пообещал поддержку программе для волонтеров старшего возраста

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями социальных организаций пообещал поддержку программе "Молоды душой" для волонтеров старшего возраста.

Как рассказал представитель Калининграда Денис Бельский, программа работает уже в 47 регионах страны и дает уникальную возможность людям старшего возраста участвовать в волонтерской деятельности.

"Использовать их опыт обязательно нужно, тем более если у них есть желание трудится на этом благородном поприще. Вы говорили о 47 центрах, мы безусловно будем способствовать тому, чтобы эти центры расширялись и работали по всей территории РФ. Мы поддержим их", - заявил Путин.

Он дал поручение правительству подумать над тем, "как лучше организовать и финансовое сопровождение" проекта со стороны государства. "НКО ведь имеют право получать нашу поддержку, гранты и (средства) из других источников финансирования", - добавил президент и подчеркнул, что этот процесс должен быть необременительным для людей, но организовать его надо так, "чтобы каждая денежка попадала в нужные руки".